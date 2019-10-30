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Народные рецепты против боли в коленях

Народные рецепты против боли в коленях
21:24 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Боли в коленях могут возникнуть практически у каждого.

Боль в колене может быть связана с повреждением различных структур колена (хряща, сухожилий, околосуставных сумок и др.).

Кроме боли в колене пациентов часто беспокоит уменьшение подвижности сустава (скованность) - нарушается сгибание колена, страдают его небольшие боковые движения. Боли могут сопровождаться внешними изменениями - покраснением сустава, его отёчностью. Воспалённый сустав горячий на ощупь. Все эти признаки свидетельствуют о наличии артрита коленного сустава - его воспаления.

При болях в коленях важно установить их причину. Избавиться от болезненных ощущений помогут средства народной медицины.

Походка может стать причиной болей в коленях
Походка может стать причиной болей в коленяхЧитать полностью

Подсолнечник. В семенах подсолнечника присутствует вещество S-аденозилметионин, являющееся болеутоляющим и противовоспалительным средством.

Портулак огородный. Содержит магний, который очень важен для костей, мышц и соединительной ткани. Можно готовить магниевые салаты из портулака огородного, шпината, латука.

Рябина обыкновенная. При артрозе, болях в суставах пить отвар (1 ст.л. плодов залить 1 стаканом кипятка, кипятить полминуты, дать настояться 2 часа) по 1 ст.л. 4-5 раз в день.

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Сельдерей пахучий. Чай из растертых семян сельдерея пить по 1 маленькому стаканчику 3 раза в день. Можно добавлять семена сельдерея в пищу как приправу.

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Здоровье, Боль, Народные рецепты, Колени, Боли в коленях.
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