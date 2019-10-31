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Медики рассказали, как томатный сок может повлиять на давление

Медики рассказали, как томатный сок может повлиять на давление
01:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Японские ученые провели первое серьезное исследование по выявлению способности распространенного продукта снижать повышенное артериальное давление.

Результаты своего исследования группа специалистов опубликовала в Food Science & Nutrition. В материале рассказывается о проведении эксперимента, в котором приняли участие 184 мужчины и 297 женщин, у которых наблюдалось стойкое повышенное артериальное давление.

Участникам эксперимента было предложено в течение года употреблять томатный несоленый сок в неограниченных количествах.

В конце исследования артериальное давление у 94 участников с нелеченной предгипертонией или гипертонией первой стадии значительно снизилось: систолическое артериальное давление снизилось в среднем на 4-5 мм ртутного столба, а диастолическое артериальное давление снизилось в среднем с 3-4 мм ртутного столба. Уровни холестерина ЛПНП у 125 участников с высоким уровнем холестерина снизились в среднем на 5-5,5 мг / дл. Эти положительные эффекты были одинаковыми среди мужчин и женщин разных возрастных групп.

«Насколько нам известно, нынешнее исследование является первым, в котором исследуется влияние потребления томатов или томатных продуктов на маркеры риска сердечнососудистых заболеваний в течение года и в широком возрастном диапазоне», — пишут авторы.

Специалисты пришли к выводу, что распространенный продукт, который можно без вреда для здоровья употреблять ежедневно, способен снижать повышенное артериальное давление.

Названы напитки, от которых медики советуют отказаться

Напомним, по свидетельствам людей, которые на собственном опыте проверили продукты, снижающие давление, «помощниками врача» в плане стабилизации артериального давления, по их мнению, являются свекла, морковь, сельдерей, чеснок, черная смородина и чай каркаде.

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Помидоры, Томатный сок, Томаты, Свойства томатного сока, Польза томатного сока.
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