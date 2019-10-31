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Ученые назвали все плюсы питьевой диеты

Ученые назвали все плюсы питьевой диеты
06:25 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Все популярнее становится быстрая и эффективная питьевая диета.

На ней можно многое, она отлично очищает организм, а главное правило — не жевать. Что такое питьевая диета? Нет, это не только одна вода, хотя она и играет основную роль. Это диета, на которой запрещена твердая пища, а вместе с ней — жирная и фастфуд.

Пища животного происхождения не рекомендована, кроме кисло-молочных продуктов. Ежедневно на питьевой диете необходимо выпивать не менее 1.5 литра воды. Пища должна быть жидкой: бульоны и взбитые в блендере продукты: овощи, фрукты, творог, каши. Чай, кофе и свежевыжатые соки разрешены в любых количествах.

На завтрак в блендере можно взбить несладкий йогурт, или кефир с фруктами и овсяными хлопьями, до состояния, когда ничего не нужно будет прожевывать.

Названы высококалорийные продукты, которые можно есть во время диеты

На обед и ужин рекомендуются бульоны: можно куриный, но саму курицу есть нельзя. Овощи в бульоне нужно размягчить, или взбить блендером. Придерживаться такой диеты желательно не дольше недели, зато результатом станут до 5 потерянных килограммов.

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Вода, Диета, Похудение, Как похудеть, Питьевая диета.
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