Как быстро избавиться от изжоги без таблеток

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Изжога – это жжение в горле и за грудиной, которое вызвано попаданием желудочного сока в пищевод. Каждому человеку хоть бы раз в жизни приходилось сталкиваться с этим неприятным явлением, а некоторые и вовсе регулярно от него страдают.

Папайя

Этот экзотический фрукт содержит специальный фермент папаин, который способствует пищеварению. Он предотвращает расстройство желудка, избавляет от тошноты и купирует изжогу.