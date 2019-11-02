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Как быстро избавиться от изжоги без таблеток

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Как быстро избавиться от изжоги без таблеток
02:27 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Четыре продукта, которые облегчают неприятное состояние в пищеводе.

  • 1

    Изжога – это жжение в горле и за грудиной, которое вызвано попаданием желудочного сока в пищевод. Каждому человеку хоть бы раз в жизни приходилось сталкиваться с этим неприятным явлением, а некоторые и вовсе регулярно от него страдают.

    Папайя

    Этот экзотический фрукт содержит специальный фермент папаин, который способствует пищеварению. Он предотвращает расстройство желудка, избавляет от тошноты и купирует изжогу.

  • 2

    Сок алоэ-вера

    Один из самых эффективных способов лечения изжоги – сок алоэ, который славится своими противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Особенно в том случае, если изжога вызвана гастритом или язвенной болезнью.

  • 3

    Банан

    Бананы – замечательное средство от изжоги. Они обволакивают стенки пищевода, тем самым снимая раздражение. А ферменты, которые в них содержатся, способствуют пищеварению и улучшают работу кишечника.

  • 4

    Овсяная каша

    Овсянка – блюдо на все случаи жизни, в том числе при изжоге. В ней мало жира, много волокон, она успокаивает желудок. Овсяную кашу можно чередовать с рисовой, пшенной и гречневой.

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Здоровье, Изжога, Советы медиков, Изжоги, как быстро избавиться от изжоги, Как избавится изжоги.
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