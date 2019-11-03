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Ученые назвали диету для лечения язвы желудка

Ученые назвали диету для лечения язвы желудка
01:09 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Эта диета известна уже полвека, но она стала популярной во всем мире только в последние годы.

Эту диету разработал Стэнли Бёрроу для лечения язвы желудка. В своей книге Бёрроу рассказывает, как эта диета помогла одному из его пациентов, который страдал от язвы три года.

После одиннадцати дней детоксикации и очищения организма с помощью этой диеты пациент, к удивлению врачей, полностью выздоровел. Затем произошло много таких исцелений, положительный результат достигался, как правило, через десять-одиннадцать дней этой диеты. Следует отметить, что у многих пациентов снизился вес.

Детокс-диета, направленная на детоксикацию и очищение организма, — это способ поддержки организма, облегчающий вывод из него токсинов и шлаков.

Как известно, в организме в результате неправильного питания, загрязнения окружающей среды, негативных эмоциональных переживаний, сидячего образа жизни накапливаются токсины и шлаки. Следовательно, исключительно детоксикация недостачна — нужно менять весь стиль жизни, делать его более здоровым. Нужно переходить на здоровое питание, регулярно заниматься физическими упражнениями, учиться побеждать стресс. А детоксикация и очищение организма станут при этом хорошим вспомогательным средством.

Как подготовиться к детоксикации и очищению организма?

Чтобы успешно провести детоксикацию и очищение организма с помощью детокс-диеты, нужно хорошо подготовиться, наметить цели, которые необходимо реализовать. Четко представлять, чего ты хочешь достигнуть, и представлять, какие факторы могут повлиять на результат. Некоторые, например, считают, что перед тем, как приступать к диете, стоит перейти на вегетарианскую диету, что это позволит организму лучше подготовиться к детоксикации, и он ее будет легче переносить.

Предостережения, которые следует учитывать

Эта диета противопоказана тем, кто перенес трансплантацию органов, и тем, кто принимает иммунодепрессивные препараты. Тем, кто готовится к хирургической операции, также нельзя проводить детоксикацию.

Перед тем, как приступать к этой диете, следует сократить потребление кофе, газированных напитков, сахара, рафинированной муки и продуктов с высоким содержанием жира.

Лимонад для детоксикации

Основное место в диете для детоксикации и очищения организма занимает лимонад, приготовленный из следующих ингредиентов:

Лимоны.Чистый органический кленовый сироп (можно заменить небольшим количеством меда).Чистый кайенский перец.Минеральная вода.

Диета рассчитана как минимум на десять дней.

Как ее придерживаться?

Смешайте в равных долях лимонный сок и органический кленовый сироп. Храните эту смесь в сосуде из темного стекла в холодильнике.

Налейте 4 ложки этой смеси в стакан воды, добавьте щепотку кайенского перца и хорошо размешайте.

В идеале нужно выпивать этого лимонада от шести до двенадцати стаканов в день, распределяя их на весь день и выпивая стакан каждый раз, когда испытываете чувство голода.

Кленовый сироп как бы консервирует лимонный сок и предотвращает окисление витамина С и ферментов.

Помимо этого нужно принимать слабительное утром и на ночь. В качестве слабительного можно использовать раствор морской соли (три ложечки морской соли на литр воды). Разовую «дозу» составляет один стакан этого раствора.

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Как реализуется эта диета?

Этот процесс небыстрый и требует терпения. Сначала вы пьете только этот лимонад. Потом, когда совсем проголодаетесь, можно добавить к нему апельсиновый сок. На второй день в диету добавляется овощной суп и бульон. На третий день можно есть фрукты и овощи. Потом постепенно добавляете мясо, рыбу, молоко, яйца и другие продукты, которые позволяют сбалансировать диету.

Когда очищение организма заканчивается (десятый и одиннадцатый дни), можно возвращаться к нормальному питанию, но очень желательно, чтобы это было здоровое питание. Эта диета поможет вам изменить свои пищевые привычки и отказаться от нездоровой пищи.

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Диета, Язва желудка, Как лечить язву желудка, Стэнли Бёрроу, Диеты для здоровья.
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