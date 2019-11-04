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"Успокоит" кишечник: определен неожиданный помощник диабетикам

"Успокоит" кишечник: определен неожиданный помощник диабетикам
17:03 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Употребление жгучего перца может использоваться в лечении диабета и колита, как установили ученые.

Диабет первого типа является неизлечимым наследственным расстройством, но острый перчик чили, как выясняется, способен помочь его жертвам и даже лечь в основу создания новых методов лечения колита. При употреблении перца в организме человека вырабатывается компонент, который вступает в контакт с рецептором желудка, тем самым успокаивая кишечник.

Исследователи из Университета Коннектикута кормили лабораторных мышей с диабетом перцами чили. Оказалось, что этот продукт уменьшал уровень кишечных воспалений, а в некоторых случаях даже обращал вспять симптомы диабета первого типа.

Перец вступал в контакт с рецептором TRPV1, который содержится в кишечнике, пищеводе и поджелудочной железе. После этого в организме производился эндогенный каннабиноидный нейротрансмиттер под названием анандамид, заставлявший иммунную систему мышей успокаиваться за счет снижения воспалений.

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Тот же эффект достигался и при употреблении непосредственно анандамида. Снижение воспалительных процессов поджелудочной железы помогает в лечении диабета, так как этот орган отвечает за выработку инсулина и уровень сахара в крови. У жертв диабета отмечается избыток сахара, а их поджелудочная железа не способна его регулировать.

Результаты данного исследования также поднимают новые вопросы о связи иммунной системы, кишечника и мозга. Пока ученые все еще проводят эксперименты с мышами, чтобы выяснить, может ли анандамид лечить расстройства кишечника вроде колита.

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Исследование, Диабет, Чили, Перец, Сахарный диабет, Кишечник, Жгучий перец.
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