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Почему пожилым людям стоит включить свеклу в свой рацион

Почему пожилым людям стоит включить свеклу в свой рацион
18:39 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:По словам экспертов, свекла – весьма полезный и необходимый для рациона человека продукт.

Ученые заявили, что употребление свеклы не только наполняет организм необходимыми витаминами, но и молодит мозг пенсионеров. 

По словам исследователя Уэйка Фреста, свежевыжатый свекольный сок помогает мозгу пожилых людей работать эффективнее. 

Он дает человеку преклонного возраста необходимую энергию для занятий спортом.

По словам экспертов, свекла – весьма полезный и необходимый для рациона человека продукт. Она способствует ускорению метаболизма, помогает всем процессам в организме.

Продукты, которые далеко не так полезны, как все думают

Свежий сок свеклы содержит в себе высокий уровень селитры, который после употребления превращается в нитрит, а затем и оксид азота. Именно этот элемент увеличивает приток крови в организме.

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Питание, Пожилые люди, Здоровье, Свекла, Рацион пожилых людей.
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