Переход на летнее время повышает риск возникновения инфаркта или инсульта

Новости шоу бизнеса:Перевод часов на час вперед и обратно нарушает качество сна, повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и никак не оправдан экономически.

Переход на летнее время и обратно используется во многих странах для более рационального использования светлого времени суток и снижения затрат электроэнергии для освещения. Однако подобный перевод способен оказывать негативные эффекты на здоровье людей, которые могут вылиться в долговременные клинические последствия.

Такой переход нарушает синхронизацию человеческих биоритмов с естественным освещением, повышая тем самым риск сердечного приступа, инсульта и других отрицательных последствий депривации сна. Перевод стрелок на час вперед также сокращает на 15-20 минут среднее время сна у взрослых в течение определенного периода после перевода, а у старшеклассников и студентов отнимает более получаса ночного отдыха.

Статья, опубликованная в журнале JAMA Neurology, подытоживает результаты нескольких крупных эпидемиологических исследований, авторы которых выступают за отмену летнего времени. "Люди думают, что часовой прыжок не имеет большого значения, что они могут преодолеть это за один день, но они не понимают, что их биологические часы рассинхронизированы, - говорит ведущий автор исследования, профессор неврологии и педиатрии Бет Энн Маллоу. - Это не про [смещение режима на] один час два раза в год. Речь о сдвиге биологических часов на восемь месяцев в году".

В статье отмечается, что в течение первых двух дней после перехода на летнее время значительно возрастает риск инсульта, а риск получить инфаркт миокарда выше примерно на 5% в течение недели после перевода стрелок. Многие исследования также показывают снижение удовлетворенности уровнем жизни после хроносдвига - особенно выражено это у мужчин и тех, кто трудится полный рабочий день. Нарушение режима сна и бодрствования также очень заметно: согласно опросам, для восстановления качества сна после перевода стрелок требуется не менее двух недель.

Карта перехода на летнее время. Голубой цвет - переход на летнее время действует, оранжевый цвет - переход был отменен, красный цвет - летнее время никогда не вводилось

Летнее время затрагивает наш организм даже на генетическом уровне. Смена дневного режима меняет эпигенетический и транскрипционный профили основных генов циркадных ритмов. Подобные изменения сильно отражаются не только на пациентах с хроническими нарушениями циркадной регуляции, но и на людях с другими неврологическими заболеваниями, а также на детях и подростках, чей мозг все еще развивается.

При этом вред летнего времени для здоровья никак не компенсируется экономически. Еще в 1974 году Министерство транспорта США заявило, что потенциальные выгоды от перевода стрелок для энергосбережения, безопасности дорожного движения и снижения уровня преступлений минимальны. В 2008 году в Министерстве энергетики оценили экономию потребления первичной энергии при переводе часов - она составила всего лишь 0,02%.

Хотя авторы статьи признают, что для полного понимания механизмов негативного влияния перевода часов на человеческий организм необходимо провести еще много исследований, в своем главном выводе они не сомневаются. Вред хронологических прыжков для здоровья ничем не оправдан, и летнее время стоит отменить.