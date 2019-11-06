Как быстро избавиться от зубной боли без таблеток

1 Сода и прополис Известно, что зубная боль указывает на неблагоприятное состояние полости рта. В результате дезинфекция считается важным шагом в уменьшении болевых симптомов. Аккуратно почистите и удалите остатки пищи с зубов. Если у вас появляется боль во время чистки зубов, вы можете использовать специальноеаптечное полоскание или приготовленный в домашних условиях раствор: возьмите две столовой ложки пищевой соды и добавьте в кипящую воду. Остудите и полощите. Поможет также провести дезинфекция прополис. Небольшой количество прополиса нанесится на больную область. Действующие вещества снимут боль довольно быстро.

2 Корица и мёд Эффективно убирает боль корица. Палочку нужно измельчить, добавить в мёд и положить на несладкую мягкую жевательную резинку, подоткните её к больному месту.

3 Чеснок и лук При боли также помогают чеснок, лук и соль. Всё это нужно измельчить, положить на плотный марлевый томпон и отправить на больное место.

4 Гвоздика и чеснок Нет, эту смесь в рот складывать не нужно. Размельченные специи перемешиваются, а полученной кашицей нужно натереть запястье, в том месте, где чувствуется пульс. Можно прикрепить с помощью повязки. Если боль на правой стороне, приложите чесночную массу к левой руке, если с левой, то к правой.

5 Эфирные масла От зубной боли помогают масла из гвоздики, лаванды, мяты, кориандра, пихты и зверобоя. Смочите ватку маслом и положите к больному зубу.

6 Полоскание Если болит зуб, то спасёт зелёный чай. Настой из ложки сухого чая и 200 мл кипящей воды нужно остудить до 30 градусов и полоскать. Важно держать настой возле больного зуба не менее 30 секунд, затем выплюнуть и повторить. Облегчение могут также принести отвары из шалфея, ромашки и подорожника.

7 Заморозка При охлаждении кровообращение в больном месте снижается и боль утихает. Аккуратно положите кубик льда в рот и подержите. Купировать боль, которая возникает из-за воспаленного нерва, поможет спирт или водка. Не нужно её глотать – полощите!