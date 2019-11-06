Как быстро избавиться от зубной боли без таблеток

Сода и прополис
Известно, что зубная боль указывает на неблагоприятное состояние полости рта. В результате дезинфекция считается важным шагом в уменьшении болевых симптомов. Аккуратно почистите и удалите остатки пищи с зубов.
Если у вас появляется боль во время чистки зубов, вы можете использовать специальноеаптечное полоскание или приготовленный в домашних условиях раствор: возьмите две столовой ложки пищевой соды и добавьте в кипящую воду. Остудите и полощите. Поможет также провести дезинфекция прополис. Небольшой количество прополиса нанесится на больную область. Действующие вещества снимут боль довольно быстро.
Корица и мёд
Эффективно убирает боль корица. Палочку нужно измельчить, добавить в мёд и положить на несладкую мягкую жевательную резинку, подоткните её к больному месту.
Чеснок и лук
При боли также помогают чеснок, лук и соль. Всё это нужно измельчить, положить на плотный марлевый томпон и отправить на больное место.
Гвоздика и чеснок
Нет, эту смесь в рот складывать не нужно. Размельченные специи перемешиваются, а полученной кашицей нужно натереть запястье, в том месте, где чувствуется пульс. Можно прикрепить с помощью повязки. Если боль на правой стороне, приложите чесночную массу к левой руке, если с левой, то к правой.
Эфирные масла
От зубной боли помогают масла из гвоздики, лаванды, мяты, кориандра, пихты и зверобоя. Смочите ватку маслом и положите к больному зубу.
Полоскание
Если болит зуб, то спасёт зелёный чай. Настой из ложки сухого чая и 200 мл кипящей воды нужно остудить до 30 градусов и полоскать. Важно держать настой возле больного зуба не менее 30 секунд, затем выплюнуть и повторить.
Облегчение могут также принести отвары из шалфея, ромашки и подорожника.
Заморозка
При охлаждении кровообращение в больном месте снижается и боль утихает. Аккуратно положите кубик льда в рот и подержите. Купировать боль, которая возникает из-за воспаленного нерва, поможет спирт или водка. Не нужно её глотать – полощите!
Массаж
Потрите рукой участок кожи между большим и указательным пальцами, аккуратно надавливая. Массировать нужно около 5 минут.
Польза будет и от массирования ушей. 3-5 минут пальцами нужно надавливать на верхнюю часть мочки уха ( с той стороны, где находится больной зуб).
Отметим, что зубную боль могут усилить горячие напитки и еда. Старайтесь также не налегать на анальгетики, они вредны для организма.