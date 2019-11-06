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Как быстро избавиться от зубной боли без таблеток

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Как быстро избавиться от зубной боли без таблеток
15:34 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Боль можно снизить с помощью народных средств, которые доступны каждому.

  • 1

    Сода и прополис

    Известно, что зубная боль указывает на неблагоприятное состояние полости рта. В результате дезинфекция считается важным шагом в уменьшении болевых симптомов. Аккуратно почистите и удалите остатки пищи с зубов.

    Если у вас появляется боль во время чистки зубов, вы можете использовать специальноеаптечное полоскание или приготовленный в домашних условиях раствор: возьмите две столовой ложки пищевой соды и добавьте в кипящую воду. Остудите и полощите. Поможет также провести дезинфекция прополис. Небольшой количество прополиса нанесится на больную область. Действующие вещества снимут боль довольно быстро.

  • 2

    Корица и мёд

    Эффективно убирает боль корица. Палочку нужно измельчить, добавить в мёд и положить на несладкую мягкую жевательную резинку, подоткните её к больному месту.

  • 3

    Чеснок и лук

    При боли также помогают чеснок, лук и соль. Всё это нужно измельчить, положить на плотный марлевый томпон и отправить на больное место.

  • 4

    Гвоздика и чеснок

    Нет, эту смесь в рот складывать не нужно. Размельченные специи перемешиваются, а полученной кашицей нужно натереть запястье, в том месте, где чувствуется пульс. Можно прикрепить с помощью повязки. Если боль на правой стороне, приложите чесночную массу к левой руке, если с левой, то к правой.

  • 5

    Эфирные масла

    От зубной боли помогают масла из гвоздики, лаванды, мяты, кориандра, пихты и зверобоя. Смочите ватку маслом и положите к больному зубу.

  • 6

    Полоскание

    Если болит зуб, то спасёт зелёный чай. Настой из ложки сухого чая и 200 мл кипящей воды нужно остудить до 30 градусов и полоскать. Важно держать настой возле больного зуба не менее 30 секунд, затем выплюнуть и повторить.

    Облегчение могут также принести отвары из шалфея, ромашки и подорожника.

  • 7

    Заморозка

    При охлаждении кровообращение в больном месте снижается и боль утихает. Аккуратно положите кубик льда в рот и подержите. Купировать боль, которая возникает из-за воспаленного нерва, поможет спирт или водка. Не нужно её глотать – полощите!

  • 8

    Массаж

    Потрите рукой участок кожи между большим и указательным пальцами, аккуратно надавливая. Массировать нужно около 5 минут.

    Польза будет и от массирования ушей. 3-5 минут пальцами нужно надавливать на верхнюю часть мочки уха ( с той стороны, где находится больной зуб).

    Отметим, что зубную боль могут усилить горячие напитки и еда. Старайтесь также не налегать на анальгетики, они вредны для организма.

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Здоровье, Боль, Зубы, Здоровые зубы, Зубная боль, Советы медиков, Как быстро избавиться от зубной боли.
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