Интересные и удивительные факты об ананасах

1 Они могут стать действительно большими Обычные ананасы имеют довольно большой размер, если их принести из местного магазина или рынка. Они могут быть намного больше. Текущий мировой рекорд Гиннесса по самому тяжелому ананасу составляет 8,06 кг, что поистине потрясающе. Этот огромный фрукт был выращен фермером Э. Камуком в деревне Айс в Папуа-Новой Гвинее. Никто не знает, в чем секрет этого огромного примера, но он просто показывает, что в правильных условиях они могут стать довольно большими.

2 Они международный символ Возможно, в результате их использования в качестве партийного аксессуара в древней Англии ананасы с тех пор стали международным символом. Присутствие в доме ананасов обычно означает, что вы получите теплый прием там. Гости также возьмут с собой ананасы человеку, которого они посещают в некоторых странах, в качестве подарка, чтобы выразить свою благодарность за оказанное гостеприимство. Кажется, что ассоциация ананасов с солнцем, здоровьем и добротой стоит за этим.

3 Знаменитый исследователь Колумб нашел его Хотя ананас употребляли в пищу по всей Южной Америке в течение длительного времени, он не распространялся по всему миру, пока не был обнаружен Христофором Колумбом. Колумб впервые столкнулся с ним в 1493 году. Первоначально он назвал его «Пина де Индес». Забрав его с собой в Испанию, новый популярный фрукт вскоре завоевал популярность.

4 Он изначально прибыл из Бразилии / Парагвая Само растение происходит из района вокруг Бразилии и Парагвая в Южной Америке. Это местный вид на континенте, который процветает в жарких условиях.

5 Юго-Восточная Азия сейчас выращивает больше всего ананасов Хотя такие места, как Бразилия или Коста-Рика, выращивают много ананасов, они не являются производителями номер один в современном мире. Эта честь выпадает на юго-восточный азиатский регион планеты, который сейчас является производителем ананасов номер один. Как и в случае с Южной Америкой, похоже, что жаркие и влажные условия идеально подходят для выращивания фруктов. Миллионы тонн фруктов собирают каждый год для продажи по всему миру.

6 Это многолетнее растение Официально ананас — это травянистое многолетнее растение, которое может вырасти до 1,5 метра или больше. Растение ананас может расти до 3 лет, чтобы произвести фрукты. Как только это произойдет, фрукты могут быть собраны, чтобы быть проданными или съеденными.

7 Они производят удивительные цветы Многие люди не знают, насколько красивыми могут быть цветы ананаса. Они производят потрясающие цветы, на которые приятно смотреть. Более того, у каждого сорта разные цветы, поэтому есть большой выбор. От светло-пурпурных до красных, есть много ярких цветов.