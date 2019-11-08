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Йодная сетка: в каких случаях она помогает

Йодная сетка: в каких случаях она помогает
16:06 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

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Уже давно люди используют такой метод, как йодная сетка. Считается, что она помогает при простуде, ушибах, нехватке йода… Спектр её использования очень широк. Но так ли она полезна? И при каких проблемах она станет настоящим спасением?

Что такое йодная сетка

Йодная сетка по-научному называется йодотерапией. Этот метод предложил использовать доктор Колбасенко из Санкт-Петербурга более 100 лет назад. Врач предположил, что йод проникает глубоко в ткани, действуя на патологические процессы и останавливая их.

Йод обычно используют для обработки кожи вокруг раны или пореза. Это оказывает дезинфицирующий эффект, избавляя рану от вредоносных микроорганизмов. Также йод может заживлять ранки, снять воспалительный процесс, проникая в глубину тканей, и разогреть ткани за счёт раздражения кожных рецепторов и усиления кровообращения в месте нанесения.

Добавим, что медицина не признаёт такого метода, как йодная сетка. Но в отдельных случаях она действительно может помочь и принести пользу. Главное, делать йодную сетку правильно.

Как делать йодную сетку

Для йодной сетки нужен 5% раствор йода. В пузырек макают ватную палочку или списку с ваткой, после чего аккуратно рисуют ей линии. Так нужно образовать квадратики, стороны которых по длине должны быть не больше сантиметра.

Обязательно надо проверить, нет ли у того, кому рисуется йодная сетка, аллергии на йод. Для этого проводят палочкой с йодом по внутренней стороне предплечья и выжидают полчаса. Аллергия может проявиться в виде красноты, высыпаний, раздражения, волдыри. Если их нет, то йодную сетку можно делать.

Процедуру лучше делать перед сном. Кожа должна быть сухой и без повреждений. Не стоит слишком увлекаться и делать йодную сетку каждый вечер. Оптимально делать её не больше двух-трёх раз в неделю.

Польза йодной сетки

Во-первых, йодная сетка помогает при ударах и ушибах. Ей можно убрать синяки, ушибы. Но отеки от йодной сетки не уйдут. Поэтому сначала надо на травмированную область положить холод, чтобы снять отек, а только на следующий день рисовать сетку.

Во-вторых, йодную сетку используют при простудных заболеваниях. Её обычно выполняют на носу, захватывая переносицу и крылья носа. Лучше всего рисовать очень тонкими линиями, так как кожа в этой части очень тонкая и можно легко обжечься. Также при простуде помогает сетка на ногах – ступнях и икрах.

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В-третьих, йодная сетка помогает избавиться от кашля (но только сухого). Её следует рисовать на груди.

В-четвёртых, если у вас варикоз, то йодная сетка будет как нельзя кстати. Она поможет убрать отёчность, уменьшить болезненность, снять усталость в ногах.

В-пятых, йодную сетку можно использовать и при суставных болях, болях в мышцах и спине. Правда, суставы рекомендуется распарить перед нанесением йода. А при болезненности в спине надо располагать линии параллельно позвоночному столбу, чтобы снять мышечные боли.

Также йодная сетка помогает при растяжении связок, маститах, кожных воспалениях, тромбозах, ангинах, невралгиях. Главное, относится к такому методу лечения не как к единственному и посоветоваться с врачом перед использованием йода.

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Здоровье, Советы медиков, Йодная сетка, В каких случаях йодная сетка.
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