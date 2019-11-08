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Продукты, которые не следует совмещать в повседневном питании

Продукты, которые не следует совмещать в повседневном питании
18:39 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Питание — важная составляющая жизни каждого человека.

От него зависит большинство процессов, которые происходят в организме.

Мы уже не раз рассказывали вам о том, какие продукты стоит есть, чтобы не поправляться, каких стоит избегать, какие лучше есть утром, а какие перед сном… Все это действительно важно, ведь позволяет держать организм в тонусе и не переживать по поводу проблем с желудком! Но есть еще кое-что. Оказывается, некоторые продукты лучше не совмещать. Сегодня мы расскажем именно об этом. Запоминайте!

Разные виды белка

Разные продукты, содержащие белок, требуют разных пищеварительных соединений в организме, а также разного количества времени на их переваривание. Например, вам не стоит есть омлет из сыра и мяса. Вместо этого сделайте вегетарианский омлет. Этого будет достаточно, чтобы насытиться!

Молоко с любыми другими продуктами

Неожиданно, правда? Молоко нужно пить только “в одиночку”. Именно сочетание молока с любыми другими продуктами приводит к расстройству желудка. Ни в коем случае не пейте молоко после употребления редиса и чеснока. И никогда не запивайте молоком кислые продукты и фрукты! 

Чай, кофе, алкогольные и безалкогольные напитки с твердой пищей

Эти напитки препятствуют нормальному пищеварению. Любая жидкость разжижает ферменты, поэтому вам сложно переваривать белки, жиры и углеводы. 

Холодная вода с приготовленной пищей 

Свежеприготовленные блюда (горячие!) легко усваиваются организмом. Холодная вода подавляет возможности пищеварения и приводит к неэффективному, неполному перевариванию. Организму приходится работать гораздо сильнее.

Фрукты с любыми другими продуктами 

Фрукты быстро переходят в кишечник, где легко усваиваются и перевариваются. Если же смешать употребление фруктов с другой едой, то они создадут кислую среду в желудке, что затруднит пищеварительный процесс. 

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Свежеприготовленные блюда с полуфабрикатами/разогретой едой

Даже если у вас очень хороший холодильник, все равно со временем еда утратит свои полезные свойства. Сочетание продуктов питания на разных этапах свежести (приготовления) делает пищеварительный процесс более сложным. Если вы будете избегать этих комбинаций, ваш желудок скажет вам спасибо! Позаботьтесь о своем здоровье!

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Все по теме:

Питание, Здоровье, Советы, Продукты, Еда, Правильное питание, Не стоит совмещать.
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