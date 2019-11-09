Черный перец: полезные свойства и влияние на организм

Новости шоу бизнеса:В мире кулинарии используется огромное количество специй и приправ.

Чёрный перец, пожалуй, занимает лидирующие позиции в списке самых популярных и широко известных пищевых добавок.

Антиоксидант

Черный перец обладает мощными свойствами антиоксиданта, которые помогают сражаться со свободными радикалами. Именно таким образом, он защищает сердечно-сосудистую систему, печень и другие органы от различных заболеваний. Свободные радикалы - это молекулярные частицы, которые способствуют мутациям ДНК, провоцируя развитие опухоли. Чтобы этого не допустить стоит отказаться от вредных привычек и уделить внимание правильному питанию.

Снижает уровень холестерина

В специи, которую мы привыкли добавлять в блюда для остроты и баланса вкуса, содержится соединение пиперин, которое способно понижать уровень "плохого" холестерина.

Противовоспалительные свойства

Перец оказывает сильное влияние на очищение верхних дыхательных путей, помогая справиться не только с обычным насморком, но и с бронхитом. Входящий в состав специи пиперин оказывает отхаркивающее действие, он удаляет мокроту из легких и способствует скорейшему избавлению от инфекции. Также с помощью перца можно избавиться от болей в суставах и отёков.

Польза для мозга

Пиперин из чёрного перца также позитивно воздействует на функционал мозга. Результаты некоторых исследований доказали, что этот компонент идет на пользу пациентам, у которых болезни Альцгеймера и Паркинсона.

Здоровье кишечника

Самая популярная специя оказывает положительное влияние и на пищеварительную систему. Черный перец способствует развитию "хороших" бактерий, тем самым укрепляет иммунитет и защищает его от различных вирусов. Кроме того, перец рекомендуется для спортсменов и людей, соблюдающих диету, которые хотят "повысить" обмен веществ.