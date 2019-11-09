Сколько кальция вам нужно и какие продукты нужно включить в рацион

Что дает вашему позвоночнику силу? Что помогает мышцам сокращаться и расслабляться, когда вы делаете приседания с отягощениями? И что вызывает быстрый рефлекторный сигнал, когда вы касаетесь чего-то горячего? Ответ на все эти вопросы только один – кальций.
Какова роль кальция в вашем организме?
сохраняет здоровье костей и зубов, предотвращает остеопороз;
помогает в стабильной циркуляции крови по всему телу;
способствует нормальной работе эндокринной системы;
поддерживает мышцы, сухожилия и связки, что важно для гибкости;
необходим для свертывания крови;
активирует большинство ферментов и гормонов;
помогает движению сперматозоидов к яйцеклетке во время оплодотворения;
снижает риски осложнений во время беременности;
регулирует частоту сердечных сокращений и гипертонию;
контролирует всасывание холестерина и липидов в кишечнике;
предотвращает и лечит рак;
помогает в управлении весом.
Кроме того, без кальция жирорастворимые витамины A, D, E и K не усваиваются организмом. Этот дисбаланс вызывает цепочку нарушений и проблем со здоровьем.
Сколько кальция вам нужно?
Все зависит от вашего возраста и пола.
0–6 месяцев: мальчики + девочки – 200 мг;
7–12 месяцев: мальчики + девочки – 260 мг;
1–3 года: мальчики + девочки – 700 мг;
4–8 лет: мальчики + девочки – 1000 мг;
9–13 лет: мальчики + девочки – 1300 мг;
14–18 лет: парни, девушки, беременные, кормящие грудью – 1300 мг;
19–50 лет: мужчины, женщины, беременные, кормящие грудью –1000 мг;
51–70 лет: мужчины – 1000 мг, женщины – 1200 мг;
71+ лет: мужчины и женщины –1200 мг.
Продукты, богатые кальцием:
крестоцветные овощи (капуста);
бобовые (фасоль, чечевица, нут);
зеленые листовые овощи (шпинат, капуста, амарант, мята, швейцарской мангольд);
апельсины и мандарины;
сухофрукты (сушеный инжир, курага, изюм) и миндаль;
ягоды (ежевика, малина, шелковица, клубника, ягоды годжи, китайский крыжовник);
семена (кунжута, чиа, льна, квиноа, амаранта);
молоко;
сыр (Чеддер, Камамбер, Фета, Фонтина, Моцарелла, Пармезан (тертый), Швейцарский, Рикотта, Рокфор);
йогурт;
яйца, мясо и морепродукты, богатые кальцием (лосось, сардины, моллюски, лобстер).
Вы также можете рассмотреть вариант прием добавок с кальцием. Но внимательно читайте инструкцию на упаковке. Не стоит превышать дозу, которая там указывается.