Скачать
Суббота, 09.11.2019
ЕБРР: Спешка в земельной реформе неуместна
ЕБРР: Спешка в земельной реформе неуместна
Как проходит разведение сил в Петровском: фото и видео
Как проходит разведение сил в Петровском: фото и видео
Украинские футболисты поздравили с Днем украинской письменности и языка (Видео)
"Любіть Україну": футболисты поздравили с праздником (Видео)
Помнят свои корни: звезды Голливуда, которые говорят на украинском языке
Помнят свои корни: звезды Голливуда, которые говорят на украинском языке

Сколько кальция вам нужно и какие продукты нужно включить в рацион

Смотрите фото (4)
Сколько кальция вам нужно и какие продукты нужно включить в рацион
15:17 Сегодня Телеграф medpravila.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Мы расскажем вам о важности кальция, а также перечислить продукты, богатые им. Вы также узнаете, что происходит, если у вас дефицит этого минерала.

Что дает вашему позвоночнику силу? Что помогает мышцам сокращаться и расслабляться, когда вы делаете приседания с отягощениями? И что вызывает быстрый рефлекторный сигнал, когда вы касаетесь чего-то горячего? Ответ на все эти вопросы только один – кальций.

Какова роль кальция в вашем организме?

  • сохраняет здоровье костей и зубов, предотвращает остеопороз;

  • помогает в стабильной циркуляции крови по всему телу;

  • способствует нормальной работе эндокринной системы;

  • поддерживает мышцы, сухожилия и связки, что важно для гибкости;

  • необходим для свертывания крови;

  • активирует большинство ферментов и гормонов;

  • помогает движению сперматозоидов к яйцеклетке во время оплодотворения;

  • снижает риски осложнений во время беременности;

  • регулирует частоту сердечных сокращений и гипертонию;

  • контролирует всасывание холестерина и липидов в кишечнике;

  • предотвращает и лечит рак;

  • помогает в управлении весом.

Кроме того, без кальция жирорастворимые витамины A, D, E и K не усваиваются организмом. Этот дисбаланс вызывает цепочку нарушений и проблем со здоровьем.

Сколько кальция вам нужно? 

Все зависит от вашего возраста и пола.

0–6 месяцев: мальчики + девочки – 200 мг;

7–12 месяцев: мальчики + девочки – 260 мг;

1–3 года: мальчики + девочки – 700 мг;

4–8 лет: мальчики + девочки – 1000 мг;

9–13 лет: мальчики + девочки – 1300 мг;

14–18 лет: парни, девушки, беременные, кормящие грудью – 1300 мг;

19–50 лет: мужчины, женщины, беременные, кормящие грудью –1000 мг;

51–70 лет: мужчины – 1000 мг, женщины – 1200 мг;

71+ лет: мужчины и женщины –1200 мг.

Продукты, богатые кальцием:

  • крестоцветные овощи (капуста);

  • бобовые (фасоль, чечевица, нут);

  • зеленые листовые овощи (шпинат, капуста, амарант, мята, швейцарской мангольд);

  • апельсины и мандарины;

  • сухофрукты (сушеный инжир, курага, изюм) и миндаль;

  • ягоды (ежевика, малина, шелковица, клубника, ягоды годжи, китайский крыжовник);

  • семена (кунжута, чиа, льна, квиноа, амаранта);

  • молоко;

  • сыр (Чеддер, Камамбер, Фета, Фонтина, Моцарелла, Пармезан (тертый), Швейцарский, Рикотта, Рокфор);

  • йогурт;

  • яйца, мясо и морепродукты, богатые кальцием (лосось, сардины, моллюски, лобстер).

Как избавиться от храпа быстро и навсегда: несколько простых совета

Вы также можете рассмотреть вариант прием добавок с кальцием. Но внимательно читайте инструкцию на упаковке. Не стоит превышать дозу, которая там указывается.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (4)

Все по теме:

Питание, Здоровье, Пища, Продукты питания, Еда, Кальций, Советы медиков.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 От такой красоты перехватывает дыхание: труднодоступные места на планете (Фото)
02 В Кабмине рассказали, когда пересчитают пенсии
03 На дне Балтики обнаружен линкор XVII века
04 Не секрет, что я мешаю: Кличко рассказал, кто ведет против него политическую борьбу
05 Как избавиться от храпа быстро и навсегда: несколько простых совета
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Глава Еврокомиссии: ЕС должен начать учить язык силы
Глава Еврокомиссии: ЕС должен начать учить язык силы
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
Сегодня отмечают День украинской письменности и языка
В Москве прокомментировали отвод войск на Донбассе
В Москве прокомментировали отвод войск на Донбассе
Почему так и не вышел отдельный от &quot;Мстителей&quot; фильм &quot;Соколиный глаз&quot;
Почему так и не вышел отдельный от "Мстителей" фильм "Соколиный глаз"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь