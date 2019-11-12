Лучшие специи, которые сжигают жир и улучшают обмен веществ

1 Потеря веса всегда влечет за собой жертвы, которые порой обескураживают тех, кому по состоянию здоровья или для улучшения своей внешности необходимо избавиться от лишних килограммов. Однако есть союзники, которые позволяют, по крайней мере, в плане питания сделать эту задачу проще и вкуснее. Корица Особенности: стимулирует обмен веществ, снижает уровень холестерина и триглицеридов в крови, уменьшает насыщенные жиры. Недавние исследования также показали, что эта пряность с ее характерным запахом способна контролировать концентрацию сахара в крови, противодействуя таким серьезным заболеваниям, как гипергликемия и диабет. Как использовать: корица достигает максимума своего эффекта сжигания жира, если принимать ее в виде травяного чая: (по 1 чайной ложке корицы и меда, растворенных в чашке с горячей водой), который следует пить утром и вечером. Рецепты: корица нашла свое широкое применение при приготовлении многих десертов и особенно часто в сочетании с яблоками, это также один из ингредиентов знаменитого глинтвейна.

2 Имбирь Ограничивает задержку воды, уменьшает целлюлит, действует против ангины и простуды, помогает при проблемах с пищеварением. Свойства: противовоспалительное и очищающее. Как использовать: имбирь становится очень эффективным при приеме в сочетании с лимоном, предпочтительно в виде травяного чая. Рецепты: имбирь широко используется для приготовления сладких и соленых блюд.

3 Перец чили Особенности: ускоряет обмен веществ, очищает организм, ограничивает потребление пищи, способствует процессу пищеварения. Свойства: очищение и сжигание жира, а благодаря действующему веществу капсаицину возможность контролировать чувство голода. Как использовать: перец чили является отличным ингредиентом для ароматизации продуктов, поэтому если вам нравится острый вкус, то можете добавить чайную ложку в любое блюдо. Рецепты: перец чили очень распространен в мексиканской и восточной кухне для приготовления острых блюд.

4 Куркума Особенности: защищает печень от свободных радикалов, препятствует чрезмерному накоплению жира в жировых тканях. Свойства: похудение и дренирование, содержит бета-каротин и куркумин. Как использовать: куркума — это не только пряность, при добавлении в воду во время приема ванны она может стать отличным энергетиком. Рецепты: широко используется в восточной кухне, особенно популярным блюдом является ризотто с имбирем, куркумой и горохом.

5 Шафран Особенности: влияет на оптимальное функционирование обмена веществ, стимулирует процесс пищеварения. Свойства: для похудения, антиоксидант и очищение печени. Как использовать: в виде травяного чая с добавлением меда — отличное средство для похудения. Рецепты: широко используется в итальянской кухне и особенно при приготовлении знаменитого миланского ризотто, а также супов и десертов.

6 Черный перец Особенности: контролирует массу тела благодаря активному ингредиенту пиперину, который усиливает обмен веществ. Свойства: для похудения. Как использовать: черный перец можно использовать для ароматизации любого блюда, однако он противопоказан тем, кто страдает такими расстройствами, как гипертония, язва и гастрит. Рецепты: черный перец используется во многих рецептах, включая супы, мясные и рыбные блюда.

7 Карри Особенности карри — смесь различных ингредиентов, которая способствует похудению, усиливая чувство сытости. Свойства: антиоксидантные и противовоспалительные. Как использовать: идеально подходит для тех, кто любит пряный и интенсивный вкус, особенно хорошо сочетается с мясными блюдами. Рецепты: карри — это широко распространенный ингредиент во многих рецептах индийской кухни, включая известную курицу карри.