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Полезные свойства зеленого чая для здоровья и красоты

Полезные свойства зеленого чая для здоровья и красоты
15:38 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото:pixabay

Новости шоу бизнеса:Его тонизирующие свойства активно используются в косметологии, диетологии и медицине.

Вещество, найденное в зеленом чае, может быть использовано для лечения двух видов рака кожи, утверждают ученые.

Однако речь не идет о том, чтобы просто пить чай! Доля этого вещества в чае ничтожна, чтобы оказать влияние при потреблении чая.

Но при нанесении его на раковые клетки в лаборатории, оно действует впечатляюще! Две трети опухолей сократились или исчезли в ходе эксперимента, проведенного учеными из университетов Глазго и Strathclyde, которые провели исследование.

Вещество называется какэпигаллокатехин галлат (EGCG), оно не имеет побочных эффектов и никак не воздействует на другие клетки или ткани, соседствующие с раковой опухолью.17

Испытания проводились на двух типах рака кожи: плоскоклеточном раке, в результате которого образуются чешуйки на поверхности кожи, и меланоме, которая часто развивается у людей, имеющих родинки на коже.

Что можно и нельзя есть гипертонику?

В обоих исследованиях 40 процентов опухолей исчезли, в то время как 30 процентов опухолей при плоскоклеточном раке и 20 процентов в случаях меланомы сократились в размерах.

Еще 10 процентов опухолей — меланом перестали расти. «Это очень обнадеживающие результаты, которые, мы надеемся, проложат путь для новых и эффективных методов лечения рака» — пишут воодушевленные авторы исследования в медицинском журнале Nanomedicine.

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Здоровье, Чай, Зеленый чай, Польза чая, Советы медиков, Полезные свойства зеленого чая.
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