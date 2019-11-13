Назван продукт, который защищает от инфаркта

Новости шоу бизнеса:Ежедневное употребление сыра уменьшает вероятность возникновения инфаркта, свидетельствуют результаты исследования.

Согласно данным ученых из Университета Рединга, которые были опубликованы в European Journal of Nutrition, ежедневный небольшой кусочек сыра усиливает защиту организма от инфаркта. В частности, такая привычка снижает вероятность сердечного приступа на 14%.

Во время проводившегося эксперимента участники были поделены на две группы, в одну из которых вошли люди, каждый день съедавшие немного сыра по заданию ученых, а в другую – люди, которые питались в своей обычной манере. В результате те добровольцы, которые ежедневно употребляли 40-граммовый кусочек сыра, продемонстрировали при медосмотре наибольшую защищенность организма от сосудистых патологий.

Ученые констатировали, что в «сырной» группе у людей возросли уровни так называемого «хорошего» холестерина и одновременно снизились уровни «плохого» холестерина. Комментируя эту особенность, исследователи отметили, что «сыр богат витаминами, минералами и белками, которые помогают защитить от сердечно-сосудистых заболеваний, а также содержит высокие дозы кальция, улучшающего обмен веществ».

К похожему выводу о позитивном влиянии сыра на сосудистую систему организма пришли и научные специалисты из Университета МакМастер, проанализировавшие данные о здоровье и образе жизни 130 000 человек в возрасте от 35 до 70 лет из 21 страны миры. Эти ученые установили: ежедневное потребление более двух порций продуктов на основе обработанного молока в виде йогуртов способствует значительному снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний и риска ранней смерти.