Совет ученых: часто улыбайтесь, даже когда совсем не хочется

Новости шоу бизнеса:К такому выводу пришли специалисты из Университета штата Теннесси и Техасского университета A&M.

Уже не один десяток лет ученые со всего мира спорят, делает ли улыбка людей более счастливыми. Буквально несколько лет назад 17 групп ученых не смогли подтвердить результаты более ранних исследований, согласно которым улыбка сама по себе способна поднять настроение человека. Об этом сообщает health.mail.ru.

Речь идет не только об эмоциональных ощущениях, но и о простом физическом действии. Очередная попытка разобраться во всех нюансах этого феномена основана на 138 исследованиях с 1970-х годов, включая анализ данных более 10 тысяч человек.

Ученые доказали влияние выражения лица на переживаемые человеком эмоции. А именно: улыбка может сказаться на нашем настроении положительным образом, а собственный сердитый взгляд, наоборот, заставляет чувствовать себя более злым.

По заверениям автора статьи Николаса Коулса, нельзя с уверенностью констатировать, что счастье заключается в постоянной улыбке на лице. Однако ученым удалось получить ценную информацию о том, как наш мозг и тело взаимодействуют между собой, формируя восприятие испытываемых эмоций.