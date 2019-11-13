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Будьте бдительны: названы ложные вегетарианские блюда

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Будьте бдительны: названы ложные вегетарианские блюда
23:16 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Список продуктов, которые практически наверняка не пройдут тест на вегетарианство.

  • 1

    Алкоголь

    На большинстве бутылок с алкоголем вы не найдёте списка ингредиентов, но "рыбий клей" (сделанный из рыбьего пузыря), желатин (который производят из т.н. "субпродуктов": кожи, костей, сухожилий, связок животных), крабовый панцирь – вот лишь некоторые из добавок, которые используются для рафинирования алкогольных напитков и придания им прозрачности.

  • 2

    Заправка для "Цезаря"

    Этот фирменный солоноватый привкус заправки получается благодаря анчоусам. Мы же в качестве альтернативы предпочитаем веганский кремовый вустерский соус с лёгким привкусом горчицы. В отличие от традиционной заправки для "Цезаря", веганский вустерский соус не содержит рыбу, пармезан и яичные желтки. Спрашивайте в вегетарианских магазинах.

  • 3

    Сыр

    Пармезан, Романо и другие классические сыры традиционно содержат реннин – важный для производства сыра ингредиент, который извлекается из желудков телят, козлят или ягнят. На этикетках, как правило, написано "сычужный фермент". Будьте внимательны, выбирайте сыр, на этикетке которого обозначено, что он сделан на основе микробиального или растительного фермента.

  • 4

    Французский луковый суп

    Основой этой всем известной классики может быть говяжий бульон. Поэтому читайте мелкий шрифт на банке с супом в супермаркете. Кстати, если вы заказали французский луковый в ресторане, помимо мясного бульона в нём может быть пармезан и сыр грюйер, которые содержат сычужный фермент. Просто уточните у официанта.

  • 5

    Жевательный мармелад

    В состав традиционных жевательных мишек и червячков входит желатин, благодаря которому мармеладки и получили свою жевательную текстуру. Пройдитесь по магазинам, найдите то же самое на основе фруктового пектина – гарантируем, вы не почувствуете разницу.

  • 6

    Желе

    Этот сладкий детский десерт – практически синоним желатину. Покупайте веганское желе в специальных вегетарианских магазинах. Или приготовьте его сами, используя порошок амаранта или агар-агар, который получают из морских водорослей.

  • 7

    Кимчи суп

    Кимчи – известное корейское блюдо, которое способствует хорошему пищеварению. Этот пикантный суп из квашеных овощей, как правило, сдобрен рыбным соусом или сушёными креветками. Если покупаете в супермаркете, внимательно читайте этикетки. Если заказываете в ресторане – уточняйте у официанта. Или покупайте просто капусту кимчи: она добавит перчинку в веганские бургеры, тако, яичницу или рис.

  • 8

    Маршмэллоу

    Простите, любители зефира: ваши любимые воздушные подушечки содержат желатин. Вероятно, в специальных вегетарианских магазинах вы найдёте маршмэллоу без желатина, но не забудьте проверить состав на наличие яичных белков. И пусть ваш любимый какао с зефирками продолжает радовать вас каждое утро.

  • 9

    Консервированная фасоль

    В банках консервированной фасоли ищите животный жир, особенно в "традиционных" вкусах. Некоторые мексиканские рестораны тоже используют животные жиры в блюдах из бобовых, поэтому спрашивайте у официанта. К счастью, консервированную фасоль, приготовленную на растительном масле, найти не так сложно: просто читайте состав на этикетках.

  • 10

    Вустерский соус

    Список ингредиентов, из которых сделан классический вустерский соус, включает в себя анчоусы. А добавляют его, между прочим, и в бургеры, и в шашлычный маринад, и даже в "Маргариту". Веганский вустерский соус (такой же пикантный, как и обычный) ищите в вегетарианских магазинах. Или просто замените его на соевый соус.

На случай, если вы вегетарианец: продукты, которые помогут заменить мясо

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Здоровье, Вегетарианство, Вегетарианские блюда, Ложный вегетарианские блюда.
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