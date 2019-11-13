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Тревожное состояние: причины, симптомы и лечение

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Тревожное состояние: причины, симптомы и лечение
12:18 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Какие процессы в организме могут спровоцировать необъяснимые приступы тревоги и переживаний?

  • 1

    При возникновении необъяснимой тревожности обратите внимание на свою физическую активность и питание.

    Обоснованные переживания и тревоги – вполне нормальное явление для каждого человека. А вот если тревожность появляется на пустом месте, то есть без видимых на то причин, есть повод обратить внимание на свое здоровье. 

    Недостаточная физическая активность

    В первую очередь, при возникновении необъяснимой тревожности обратите внимание на свою физическую активность и питание. Для поддержания физического и психического здоровья необходим правильный режим сна и бодрствования, витамины и микроэлементы, а также регулярная физическая активность. Их отсутствие негативно влияет на весь человеческий организм и может стать причиной развития проблем в нервной системе и появления, в частности, тревожности.

  • 2

    Гормональные нарушения

    Одной из основных причин появления тревожности является нарушения в эндокринной системе – щитовидке, яичниках, надпочечниках и т.д. В результате таких сбоев в организме появляется дисбаланс гормонов, что непосредственно отражается и на состоянии нервной системы и психики. Иногда приступы паники, страха или тревоги являются едва ли ни единственным признаком проблем со щитовидкой или начала климактерического периода, поэтому опытные невропатологи или психиатры, к которым обращаются пациенты с подобными проблемами, в первую очередь посоветуют пациенту обратиться к эндокринологу, сдать гормонограмму и сделать УЗИ щитовидки.

  • 3

    Вирусы

    Необъяснимый страх или тревога могут являться прямым признаком того, что в организме поселился вирус, например, гриппа или герпеса. Во-первых, при вирусных заболеваниях, которые сопровождающихся высокой температурой, приступы страха – естественное явление, поскольку нарушение терморегуляции в организме отражается на нервной системе. Во-вторых, жизнедеятельность вирусов непосредственно поражает нервные клетки, повышая их возбудимость.

  • 4

    Дела сердечные

    Заболевания сердечно-сосудистой системы также часто сопровождаются необъяснимой тревожностью. Но в отличие от других причины, тревога в этом случае не напориста и быстротечна. Беспокойство возникает постепенно и быстро проходит, а спустя некоторое время накрывает снова. Причина возникновения страха при заболеваниях сердца и сосудов заключается в том, что на их фоне возникает нарушение кровообращения, в результате чего клетки мозга недополучают необходимого питания, что отражается на чувствительности нервной системы.

  • 5

    Стрессы

    Стрессы подстерегают на каждом углу и со временем истощают нервную систему и ухудшают адаптивные способности организма. В результате возникают расстройства сна, появляется повышенная возбудимость или наоборот апатия, а также беспочвенная тревожность, в частности, о событиях, которые вряд ли достойны внимания.

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Здоровье, Тревога, Советы медиков, Тревожное состояние, Причины тревоги.
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