Тревожное состояние: причины, симптомы и лечение

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При возникновении необъяснимой тревожности обратите внимание на свою физическую активность и питание.

Обоснованные переживания и тревоги – вполне нормальное явление для каждого человека. А вот если тревожность появляется на пустом месте, то есть без видимых на то причин, есть повод обратить внимание на свое здоровье.

Недостаточная физическая активность

В первую очередь, при возникновении необъяснимой тревожности обратите внимание на свою физическую активность и питание. Для поддержания физического и психического здоровья необходим правильный режим сна и бодрствования, витамины и микроэлементы, а также регулярная физическая активность. Их отсутствие негативно влияет на весь человеческий организм и может стать причиной развития проблем в нервной системе и появления, в частности, тревожности.