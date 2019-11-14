Медики назвали способы очищения организма

Новости шоу бизнеса:Важно соблюдать гигиену не только внешнюю, но и внутреннюю.

После очищения внутреннего, вы захотите привести в порядок своё внешнее окружение и заметите удивительные изменения, происходящие вокруг вас. Вы так же увидите перемены и в людях вокруг вас. Итак, ниже приведены действенные инструменты по очищению организма:

Соковое раздолье — отличный вариант внутреннего обновления организма, без необходимости поститься на воде, лёжа в постели в течение нескольких недель под наблюдением эксперта. Очищайтесь, наслаждаясь соками! Больше информации можно узнать на JuiceFeasting.com

Сыроедение. Да, сырой или преимущественно сырой рацион может быть очень действенным в плане очищения. Взгляните на свой образ питания, оцените как его можно подкорректировать. Возможности безграничны! Учтите, что процесс очищения на сыроедении может начаться незамедлительно.

Клизмы/очищение кишечника. Несмотря на то, что практика клизм ещё не вошла в постоянное пользование большинством населения, многие находят их действенным методом внутреннего и даже эмоционального очищения. Подвергаясь постоянному воздействию токсинов и химикатов, небольшая чистка нижней части кишечника будет вполне уместна. Мэтт Монарх (The Raw Food World) разработал несколько интересных способов очищения кишечника, которые вы так же можете попробовать. Мэтт — эксперт в данном вопросе, его блог всегда наполнен занимательными вопросами и ответами на тему кишечника.

Попробуйте что-то новое. Иногда внедрение чего-то нового в свою жизнь даёт положительный эффект. Возможно, вы употребляете слишком большое количество фруктов и мало щелочной пищи. Или, быть может, вам необходимо питание продуктами с низким гликемическим индексом. В случае, если вы побороли кандидоз, годами не питаясь сладкими фруктами, стоит добавить малое их количество в рацион. Вариантов, опять же, много.

Очищающие добавки. Менее натуральный способ почистить тело изнутри, тем не менее он тоже имеет место быть и даёт определённые результаты. К тому, же зачастую можно найти натуральные варианты добавок.

Зелень. Относительно зелени можно по праву утверждать, что много её не бывает! Это вам скажет любой приверженец здорового питания. Зелёные коктейли, соки, зелень в салаты и так далее. Не нравится вкус зелени? Возьмите банан, яблоко, зелень, смешайте всё вместе в блендере. Фрукты скрасят пресный вкус зелени, в то время как вы получите всю необходимую пользу.

Откажитесь от одного продукта. Да, вы знаете о чём идёт речь. Будь то буррито, который вы не можете перестать есть, несмотря на почти идеальный рацион. Возможно это стаканчик кока-колы на работе, который вы себе позволяете, будучи усталым или встревоженным. Пожалуй, у каждого из нас есть какая-то такая слабость, от которой сложно отказаться, даже если в остальном мы питаемся правильно. Признайтесь себе в этой слабости, исключите продукт и ваше тело вас непременно отблагодарит.