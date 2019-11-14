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Как куриный бульон помогает бороться с простудой

Как куриный бульон помогает бороться с простудой
09:18 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Польза куриного бульона не заканчивается только на лечении простуды.

Употребление этого продукта избавляет от заложенности носа и помогает иммунной системе сражаться с инфекцией.

Куриный суп, который так настойчиво рекомендуют нам наши бабушки при простуде, действительно обладает лечебным эффектом.

Американские исследователи узнали, что соединение, которое содержится в курином супе — карнозин — помогает иммунной системе организма бороться на ранних стадиях гриппа. Но авторы предупреждают, что эффект заканчивается, как только суп выводится из организма. Это означает, что вам придется есть их постоянно.

Исследование было не первым на эту тему. Более десяти лет назад Стивен Реннард из медицинского центра Университета штата Небраска уже пытался определить, в чем секрет куриного супа. Он доказал, что суп тормозит движение наиболее распространенных типов белых кровяных клеток, нейтрофилов, которые защищают от инфекций.

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Реннард предположил, что путем ингибирования миграции этих борющихся с инфекцией клеток в организме, куриный суп помогает снизить симптомы простуды. Прошедший испытание суп содержал курицу, лук, сладкий картофель, пастернак, репу, морковь, стебли сельдерея, зелень петрушки, соль и перец.

Ученый предположил, что сочетание питательных веществ работает в синергии и обеспечивает положительный эффект. Сейчас же исследователи из университета штата Небраска обнаружили, что сочетание овощей и мяса птицы в супе может помочь облегчить воспаление дыхательных путей.

Опыт показывает, что природные вещества, содержащиеся в чесноке и луке, вместе с витамином D стимулируют выработку иммунных клеток, называемых макрофагами, в то время как витамин С оказывает влияние на оба уровня нейтрофилов и интерферон. Витамин А и каротиноиды, содержащийся в моркови (общий ингредиент бульона, основа любого хорошего супа), помогают продукции антител, в то время как витамин Е и цинк могут влиять на концентрацию лимфоциты, тип белых кровяных клеток.

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Здоровье, Болезнь, Простуда, Заболевание, Советы медиков, Борьба с простудой, Чем бороться с простудой.
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