Не стоит кушать: продукты питания, которые нежелательны при гриппе и простуде

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Жирная пища, газированные напитки, промышленные соки и продукты с высоким содержанием сахара

Известно, что высокое содержание сахара подавляет иммунную систему и провоцирует воспалительный процесс. Что касается жирных продуктов, они гораздо труднее усваиваются организмом в сравнении с белковой и углеводной пищей, а значит, могут спровоцировать боли в желудке.

Кроме того, при употреблении сладостей, сахар частично оседает на стенках горла и ротовой полости, что только способствует размножению патогенных бактерий, усиливая воспалительные процессы в ротоглотке.

Замените вышеупомянутые продукты чистой питьевой водой, травяными чаями. Если вам хочется чего-то сладкого, налегайте на мед или сухофрукты.