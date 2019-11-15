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Пять важных симптомов болезней, которые никак нельзя игнорировать

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Пять важных симптомов болезней, которые никак нельзя игнорировать
02:35 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Пять симптомов, которые лучше не игнорировать, так как они могут указывать на развитие серьезных заболеваний.

  • 1

    Постоянная усталость может указывать на развитие болезни, в том числе инфекционной. Речь идёт не об обычной усталости, а о нетипичном состоянии для активного человека, то есть вы не приходите в норму даже после полноценных выходных или отпуска.

  • 2

    Если имеется упорная изжога, то необходимо сделать гастроскопию и тест на Helicobacter pylor - бактерию, которая может привести к образованию гастрита, язвы и, в конечном итоге, рака.

  • 3

    Судороги в ногах могут указывать на серьёзные заболевания. В 40% речь идёт о дефиците железа или магния.

  • 4

    Проблемы с кишечником - повод обратиться к врачу, особенно, если они не проходят даже при изменении рациона. Это может быть одним из симптомов рака кишечника. Длительные запоры, отсутствие аппетита по отношению к любимым блюдам - тоже первичные симптомы рака кишечника.

  • 5

    Изменения формы ногтей тоже могут указать на множество проблем, начиная от грибка и заканчивая меланомой.

Из-за чего увеличиваются лимфатические узлы?

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