Скачать
Четверг, 14.11.2019
Киев не планирует двустороннюю встречу Путина и Зеленского
Киев не планирует двустороннюю встречу Путина и Зеленского
Украина может выйти из минских договоренностей
Украина может выйти из минских договоренностей
Призовые Евро-2020: сколько заработает сборная Украины
Призовые Евро-2020: сколько заработает сборная Украины
Зонд "Хаябуса-2" привезет на Землю образец астероида
Зонд "Хаябуса-2" привезет на Землю образец астероида

Из-за чего увеличиваются лимфатические узлы?

Из-за чего увеличиваются лимфатические узлы?
11:15 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Набухшие лимфатические узлы часто можно увидеть на определенных частях тела, таких как шея, пах, грудь, подмышки или за ухом. На этих участках их достаточно легко пальпировать.

Увеличение лимфатических узлов на шее, в паху или в подмышках - признак того, что ваша иммунная система усилила свою активность. Зачастую за такой реакцией стоят не слишком опасные инфекции, которые организм пытается предотвратить. Но в некоторых случаях следует обратиться к врачу.

В то же время только на одной шее расположены 150 лимфатических узлов с каждой стороны, однако лишь около трех-пяти из них заметны при увеличении. Такое расширение может иметь разные причины - обычно оно безвредно, но в отдельных случаях может говорить о серьезных заболеваниях.

Существует две категории увеличенных лимфатических узлов:

  • Локально увеличенные: отекают лимфоузлы, расположенные вблизи от пораженного участка.
  • Генерализованно увеличенные: отек лимфатических узлов наблюдается сразу в нескольких областях тела.

"В большинстве случаев опухшие лимфатические узлы являются сопутствующим симптомом достаточно безвредного воспаления. Например, это может быть миндальная инфекция, вросшие волосы, укус комара. Воспаление на зубе способно вызывать появление односторонних узлов на шее. Лимфатические узлы набухают в силу того, что организм сопротивляется этим триггерам", - констатировал член Немецкого общества отоларингологии и хирургии головы и шеи Кристиан Филипп Шурр.

Помимо этого, к увеличению лимфоузлов может привести болезнь кошачьих царапин, при которой бактерии от животных попадают в организме человека, а также заражение пищей, зараженной возбудителями токсоплазмоза или листериоза . У люди с ослабленной иммунной системой эти заболевания могут провоцировать очень серьезные проблемы со здоровьем.

Медики назвали простые способы улучшить сон
Медики назвали простые способы улучшить сонЧитать полностью

В подростковом возрасте причиной отека лимфатических узлов нередко становится вирус Эпштейна-Барр, который в основном передается через слюну. Инфекцию также называют "болезнью поцелуев" из-за этого типичного способа инфекции.

Бытует мнение, что набухшие лимфатические узлы - признак рака. По словам немецкого отоларинголога Кристиана Филиппа Шуррх рак может быть причиной такого симптома в очень редких случаях.

"Существует несколько типов злокачественных лимфом, которые могут поражать железы и ткани - лимфомы Ходжкина и неходжкинские лимфомы, а также хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ). Лимфатические узлы при этом пытаются остановить распространение опухолей и предотвратить метастазирование. Набухшие узлы в случае онкологии означают, что рак поддается лечению, потому что лимфатические узлы своевременно предупредили о болезни", - объяснил специалист.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Лимфатические узлы\, Советы медиков, Увеличенные лимфатические узлы, Из-за чего увеличиваются лимфатические узлы.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по "украинскому делу"
02 Президент подписал закон о защите обличителей коррупции
03 А могло быть совсем по другому: актеры, отказавшихся от судьбоносных ролей (Фото)
04 Xiaomi Mi Note 10 официально представлен в Украине
05 Эскалация в секторе Газа: заявление МИД Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Осень радует теплом: прогноз погоды на 14-15 ноября
Осень радует теплом: прогноз погоды на 14-15 ноября
Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по &quot;украинскому делу&quot;
Итоги дня 13 ноября: рынок земли и слушания по "украинскому делу"
Курс валют на 14 ноября: доллар и евро продолжают падать
Курс валют на 14 ноября: доллар и евро продолжают падать
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 ноября
Какой завтра праздник: приметы и обряды на 15 ноября
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь