Из-за чего увеличиваются лимфатические узлы?

Новости шоу бизнеса:Набухшие лимфатические узлы часто можно увидеть на определенных частях тела, таких как шея, пах, грудь, подмышки или за ухом. На этих участках их достаточно легко пальпировать.

Увеличение лимфатических узлов на шее, в паху или в подмышках - признак того, что ваша иммунная система усилила свою активность. Зачастую за такой реакцией стоят не слишком опасные инфекции, которые организм пытается предотвратить. Но в некоторых случаях следует обратиться к врачу.

В то же время только на одной шее расположены 150 лимфатических узлов с каждой стороны, однако лишь около трех-пяти из них заметны при увеличении. Такое расширение может иметь разные причины - обычно оно безвредно, но в отдельных случаях может говорить о серьезных заболеваниях.

Существует две категории увеличенных лимфатических узлов:

Локально увеличенные: отекают лимфоузлы, расположенные вблизи от пораженного участка.

Генерализованно увеличенные: отек лимфатических узлов наблюдается сразу в нескольких областях тела.

"В большинстве случаев опухшие лимфатические узлы являются сопутствующим симптомом достаточно безвредного воспаления. Например, это может быть миндальная инфекция, вросшие волосы, укус комара. Воспаление на зубе способно вызывать появление односторонних узлов на шее. Лимфатические узлы набухают в силу того, что организм сопротивляется этим триггерам", - констатировал член Немецкого общества отоларингологии и хирургии головы и шеи Кристиан Филипп Шурр.

Помимо этого, к увеличению лимфоузлов может привести болезнь кошачьих царапин, при которой бактерии от животных попадают в организме человека, а также заражение пищей, зараженной возбудителями токсоплазмоза или листериоза . У люди с ослабленной иммунной системой эти заболевания могут провоцировать очень серьезные проблемы со здоровьем.

В подростковом возрасте причиной отека лимфатических узлов нередко становится вирус Эпштейна-Барр, который в основном передается через слюну. Инфекцию также называют "болезнью поцелуев" из-за этого типичного способа инфекции.

Бытует мнение, что набухшие лимфатические узлы - признак рака. По словам немецкого отоларинголога Кристиана Филиппа Шуррх рак может быть причиной такого симптома в очень редких случаях.

"Существует несколько типов злокачественных лимфом, которые могут поражать железы и ткани - лимфомы Ходжкина и неходжкинские лимфомы, а также хронический лимфоцитарный лейкоз (ХЛЛ). Лимфатические узлы при этом пытаются остановить распространение опухолей и предотвратить метастазирование. Набухшие узлы в случае онкологии означают, что рак поддается лечению, потому что лимфатические узлы своевременно предупредили о болезни", - объяснил специалист.