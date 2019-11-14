Какие признаки укажут на дефицит витамина В12 на лице

Дефицит витамина В12 может вызвать целый ряд серьезных осложнений, если его не исправить.
Дефицит витамина B12 возникает в тот момент, когда уровень этого витамина, также называемого фолатом, заставляет организм производить аномальное количество красных клеток крови, не функционирующих надлежащим образом. Чаще всего следствием этого дефицита является анемия, когда иммунная система атакует здоровые клетки в желудке, что не даёт поглощать витамин В12 из пищи.
Бледная кожа
Бледность кожи может вызываться самыми разными причинами, включая желтуху, рожденную дефицитом витамина B12. В случае нехватки этого витамина кожа на лице часто становятся очень бледной, поскольку под кожей циркулирует меньшее количество красных кровяных клеток.
Желтая кожа
Желтый оттенок кожи считается признаком желтухи, которая связана с дефицитом витамина B12. Желтуха - это серьезнейшее расстройства, говорящее о проблемах с печенью, которые требуют неотложной медицинской помощи. Но иногда она развивается и в том случае, когда организм не производят достаточного количества красных кровяных клеток.
Белые пятна
Ещё один характерный признак дефицита витамина B12 на лице. Они возникают из-за сниженного уровня меланина при нехватке данного витамина. Чаще пятна появляются на локтях, не бывает сухими и шелушащимися. Помните, что витамин B12 преимущественно содержится в продуктах животного происхождения, особенно в мясе и молоке. Именно поэтому вегетарианцы чаще сталкиваются с его дефицитом.