Какие признаки укажут на дефицит витамина В12 на лице

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Дефицит витамина В12 может вызвать целый ряд серьезных осложнений, если его не исправить.

Дефицит витамина B12 возникает в тот момент, когда уровень этого витамина, также называемого фолатом, заставляет организм производить аномальное количество красных клеток крови, не функционирующих надлежащим образом. Чаще всего следствием этого дефицита является анемия, когда иммунная система атакует здоровые клетки в желудке, что не даёт поглощать витамин В12 из пищи.

Бледная кожа

Бледность кожи может вызываться самыми разными причинами, включая желтуху, рожденную дефицитом витамина B12. В случае нехватки этого витамина кожа на лице часто становятся очень бледной, поскольку под кожей циркулирует меньшее количество красных кровяных клеток.