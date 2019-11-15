Вегетарианство: чем на самом деле грозит отказ от мяса для мужчин

Новости шоу бизнеса:Отказ мужчин от белка негативно отражается на способности к воспроизводству у последующих поколений.

Отсутствие мяса в рационе отца сильно сказывается на фертильности его детей, выяснили биологи в ходе исследования.

Оказалось, сперматозоиды у потомства становились ленивыми при нехватке белка в рационе родителя. Обилие белка производило обратный эффект.

Более того, низкий уровень белка был связан с ослабленным иммунитетом. А при большом количестве белка в рационе отцов у их сыновей репродуктивные и метаболические процессы протекали активнее.

Между тем, ученые пока не выяснили, как влияет обилие белка в рационе матери на показатели детей.