Психиатры приравнивают шопоголизм к психическим расстройствам

Новости шоу бизнеса:Психиатры полагают, что непреодолимое желание что-либо покупать без лишней необходимости — серьезное психическое расстройство.

Ухудшает ситуацию повсеместное распространение онлайн-торговли. О выводах немецких психиатров пишет журнал Comprehensive Psychiatry.

Специалисты проанализировали показатели 122 пациентов, которые обратились за психологической помощью из-за сильного увлечения онлайн-шопингом.

Исследования показали, что у этих людей были выраженные симптомы депрессии и повышенной тревожности. Ученые полагают, что одной из причин такого положения дел стал интернет, позволяющий совершать множество покупок, тратя на это очень мало времени и сил.

"Настало время признать шопоголизм отдельным расстройством", — говорит один из авторов исследования Астрид Мюллер. Отметим, что сейчас психиатры относят некоторых шопоголиков к другим группам людей с психическими нарушениями.