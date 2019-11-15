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Психиатры приравнивают шопоголизм к психическим расстройствам

Психиатры приравнивают шопоголизм к психическим расстройствам
20:10 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Психиатры полагают, что непреодолимое желание что-либо покупать без лишней необходимости — серьезное психическое расстройство.

Ухудшает ситуацию повсеместное распространение онлайн-торговли. О выводах немецких психиатров пишет журнал Comprehensive Psychiatry.

Специалисты проанализировали показатели 122 пациентов, которые обратились за психологической помощью из-за сильного увлечения онлайн-шопингом.

Исследования показали, что у этих людей были выраженные симптомы депрессии и повышенной тревожности. Ученые полагают, что одной из причин такого положения дел стал интернет, позволяющий совершать множество покупок, тратя на это очень мало времени и сил.

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"Настало время признать шопоголизм отдельным расстройством", — говорит один из авторов исследования Астрид Мюллер. Отметим, что сейчас психиатры относят некоторых шопоголиков к другим группам людей с психическими нарушениями.

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Все по теме:

Здоровье, Лечение, Болезнь, Психика, Терапия, Расстройство, Психиатры, Шопоголик, Шопоголия.
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