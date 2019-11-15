Психиатры приравнивают шопоголизм к психическим расстройствам

Ухудшает ситуацию повсеместное распространение онлайн-торговли. О выводах немецких психиатров пишет журнал Comprehensive Psychiatry.
Специалисты проанализировали показатели 122 пациентов, которые обратились за психологической помощью из-за сильного увлечения онлайн-шопингом.
Исследования показали, что у этих людей были выраженные симптомы депрессии и повышенной тревожности. Ученые полагают, что одной из причин такого положения дел стал интернет, позволяющий совершать множество покупок, тратя на это очень мало времени и сил.
"Настало время признать шопоголизм отдельным расстройством", — говорит один из авторов исследования Астрид Мюллер. Отметим, что сейчас психиатры относят некоторых шопоголиков к другим группам людей с психическими нарушениями.