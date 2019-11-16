День борьбы с анорексией: основные причины и симптомы заболевания

Новости шоу бизнеса:16 ноября мир отмечает День борьбы с анорексией.

Анорексия - это гибридное заболевание, к которому приводят множество психологических и физиологических факторов, даже нарушение метаболизма.

Нервная анорексия – это болезнь, при которой человек теряет аппетит, а масса тела снижается. Если вовремя не лечить и не обнаружить это заболевание, последствия могут привести к смерти.

Анорексия в 4 раза чаще возникает у девушек и женщин, чем у парней и мужчин. Также она относится к психическим расстройствам, и нередко пересекается с такими заболеваниями, как депрессия, шизофрения или тревожность.

Какие могут быть причины анорексии?

Генетическая предрасположенность. Склонность к анорексии может унаследоваться генетически.

Психологические причины. Тревожные и слишком эмоциональные люди, которые постоянно стремятся к идеалу, также могут заболеть анорексией.

Возраст. Подростки часто бывают неуверенными в себе и хотят быть одобренными в социуме. Также может повлиять и гормональная перестройка, ведь после 40 лет анорексия возникает редко.

Социальные факторы. Современная культура любит стройных людей, и часто из-за этого люди с лишним весом испытывают неуверенность в себе.

Злоупотребление диетами. Отказ от пищи изменяет работу мозга, поэтому он становится уязвимым к развитию неврологических нарушений. Это может объяснить, почему люди с развитой анорексией, которые уже значительно похудели, постоянно видят себя полными.

Стресс. Сильный стресс может повлиять на вес человека, ослабляя защитные свойства психики.

Симптомы анорексии

Слишком строгий контроль калорий, а рацион составляют преимущественно обезжиренные или низкокалорийные продукты.

Частая ложь о количестве съеденной пищи.

Подавленное настроение, раздражительность, потерянный интерес к сексу.

Недовольство собственной внешностью, жалобы на лишний вес или невозможность от него избавиться.

Стремление разделить свою порцию пищи еще с кем-то.

Любит мешковатую или многослойную одежду, потому что это скрывает недостатки фигуры.

Человек боится стать на весы в общественном месте (даже если это спортзал или больница).

Может быть и такое, что человек отказывается от пищи в общественных местах.

Анорексия – физические симптомы: слабость в теле и низкая работоспособность, быстрая утомляемость; бессонница; частые головокружения, иногда возможна потеря сознания; ногти могут быть едва ли не голубые, иногда бывают с белыми пятнышками; бывают запоры и боли в животе; прекращение менструации; пониженное давление; нетерпимость к холоду; если человек часто вызывает рвоту, могут начать разрушаться зубы;