Скачать
Воскресенье, 17.11.2019
Россия вернет захваченные украинские суда, но это будет не сегодня
Россия вернет захваченные украинские суда, но это будет не сегодня
От Генпрокурора не защищен даже Коломойский: резонансное заявление Рябошапки
От Генпрокурора не защищен даже Коломойский: резонансное заявление Рябошапки
Сборная Украины спасла матч с сербами в добавленное время
Фантастическая концовка матча от Украины
Лунный посевной календарь с 18 ноября по 24 ноября 2019 года
Лунный посевной календарь с 18 ноября по 24 ноября 2019 года

Какие продукты обеспечат вам белоснежную улыбку?

Смотрите фото (10)
Какие продукты обеспечат вам белоснежную улыбку?
18:27 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Голливудская улыбка в домашних условиях.

Принято считать, что идеально белую голливудскую улыбку можно заполучить только с помощью стоматологов. Но эксперты из Великобритании назвали 9 способов, которые позволяют добиться этого эффекта в домашних условиях.

Пищевая сода

Это натуральный отбеливатель для зубов, к тому же пищевую соду включают в состав многих зубных паст. Попробуйте смешать четверть чайной ложки соды с водой и нанести на зубы вместе с зубной пастой. Сода не повредит зубам и поможет постепенно их отбелить.

Клубника

Благодаря значительному содержанию яблочной кислоты, являющейся натуральным отбеливателем, эти сладкие ягоды естественным образом делают зубы были белоснежными. Не отказывайте себе в клубнике.

Теплая вода с солью

Еще один способ добиться белоснежной улыбки — использование теплой воды с солью, обладающей натуральным антибактериальным воздействием. Смешайте чайную ложку соли в стакане теплой воды и используйте в качестве ополаскивателя.

Белые продукты питания

Это может звучать очевидным, но чем больше вы употребляете белой пищи, тем более белыми являются и ваши зубы. Налегайте на курицу, рис и рыбу, воздержитесь от свеклы, черники, моркови и разного рода китайских вкусностей с куркумой.

Яблоки

Яблоки являются одним из самых лучших природных отбеливателей для зубов. Это связано с тем, что они обладают характерной текстурой, обеспечивающей очищение поверхности эмали. Яблоко, как несложно догадаться, содержит и полезную для отбеливания яблочную кислоту.

Вода и молоко

Кальций в молоке позволяет укреплять зубную эмаль и десны, а также делать челюсти более прочными. Вода является натуральным очистителем, позволяющим смывать бактериальный налет.

Сыр

Ещё один натуральный продукт, обладающий очищающими свойствами, который укрепляет зубы. В сыре очень много кальция, делающего зубы более прочные, а также у него очищающая структура (особенно в твердых сортах).

Кокосовое масло

Используйте кокосовое масло для полоскания рта. 15 минут — это идеальная продолжительность процедуры. Оно удаляет бактерии и помогает предотвращать скопление налета.

Древесный уголь

Как это ни странно звучит, уголь является еще одним эффективным способом очистки и отбеливания зубов. Это стопроцентно натуральный отбеливатель, который выводит из ротовой полости токсины, укрепляет десны и поглощает бактерии.

"Хороший холестерин" обеспечен: полезное свойство йогурта

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (10)

Все по теме:

Здоровье, Советы, Зубы, Улыбка, Отбеливание, Полость рта, Белоснежная улыбка, Лайфхаки.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 И косметика не нужна: как выглядеть ухоженно без "шпаклевки"
02 В мире природы: 10 существ, установивших рекорд долгожительства
03 Рисунки, вышедшие за рамки: потрясающие 3D-работы Янты Найкер (Фото)
04 Физики исследовали совершенно новое состояние вещества
05 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 ноября
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Затишье перед бурей: в Венеции упал уровень воды
Затишье перед бурей: в Венеции упал уровень воды
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Никаких туч и холодов: прогноз погоды 17-18 ноября
Психическое здоровье: Скалецкая призвала &quot;сломать советскую структуру&quot;
Скалецкая призвала "сломать советскую структуру"
Магнитные бури в ноябре 2019: стоит ожидать мощных метеоударов
Магнитные бури в ноябре 2019: стоит ожидать мощных метеоударов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь