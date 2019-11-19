Не затягивайте с походом к врачу: главные признаки аппендицита

1 Тип боли Боль обычно начинается в области пупка, затем болевые ощущения понемногу перемещаются в правую нижнюю часть живота и даже немного отдают в бедро. Когда мы нажимаем на это место, боль становится более интенсивной, более острой и непереносимой. Желудок становится "твердым". Возникает странное ощущение его "полноты". Если немного нажать на живот, почувствуем непривычную твердость. С чем это связано? С кишечным воспалением, с инфицированным аппендиксом, который может вызвать серьезные проблемы. Возможно, при ходьбе боль внизу живота становится сильнее. Она всегда бывает с правой стороны. Облегчение испытываем, только когда ложимся. Но ненадолго. Попробуй покашлять. Если при этом ты почувствуешь сильную боль или жжение в животе, это явный признак воспаления в этой части живота. Имей в виду, что часов через двенадцать-четырнадцать после появления этих симптомов боль, скорее всего, станет более острой, и потребуется срочная операция. Особенно важно замечать эти признаки у детей. Если они жалуются на нечто подобное, немедленно обращайся к врачу.

2 Вторичные симптомы, сопровождающие боль в животе Высокая температура. Это очень важно. Если боль в правом боку сопровождается высокой температурой, немедленно обращайся к врачу. Запор. Эта инфекция аппендикса всегда сопровождается небольшими сокращениями кишечника. Очень часто при этом возникает запор; когда человек делает "усилие", возникает сильная боль. Потеря аппетита. При этом имеем неприятное ощущение полноты желудка. Достаточно съесть совсем немного, и кажется, что желудок полон. Когда в желудке и кишечнике скапливаются газы, выпустить их не получается. Это усиливает ощущение "переполненности". Тошнота, общее недомогание и усталость часто сопровождают симптомы аппендицита. Эти признаки могут появляться за несколько дней до того, как боль становится непереносимой и требуется срочная медицинская помощь. Следует иметь это в виду.

3 Но… Что вызывает аппендицит? Гиперплазия лимфоидных фолликулов: название довольно сложное, но понять, о чем идет речь, просто. Происходит примерно то же, что с миндалинами в горле при их воспалении. Лимфоидные фолликулы играют важную роль в аппендиксе, но когда они воспаляются, они увеличиваются в размере и закупоривают просвет червеобразного отростка. Это вызывает инфекцию и жар. Такое чаще всего происходит в возрасте от восьми до тридцати лет, и, соответственно, в этом возрасте чаще всего бывает аппендицит. Копролиты. Обтурацию (закупорку) просвета могут вызывать накапливающиеся в этом месте так называемые "копролиты" ("каловые камни"). При этом также возникает воспаление аппендикса. Имей в виду, что регулярные запоры чреваты и такой опасностью. Перистальтика кишечника постепенно ухудшается, возникает воспаление, инфекция… Может воспалиться аппендикс, и если вовремя не принять меры, дело может закончиться опасным для жизни перитонитом. Воспаление. На стенках аппендикса находятся так называемые "лимфоидные фолликулы". Они, как уже было сказано, подобны миндалинам. Иногда в результате какой-то болезни или попадания в аппендикс чужеродных элементов там накапливаются бактерии, и эти фолликулы воспаляются. Такое случается нередко, так как в кишечнике много бактерий, и при определенных условиях они вызывают аппендицит.

4 Чтобы уменьшить вероятность этого заболевания, нужно следить за своим питанием. Мы не хотим сказать, что правильное питание точно позволит избежать аппендицита, но его вероятность станет намного меньше. Да и всему организму пойдет на пользу его очищение от токсинов и избавление от запоров.