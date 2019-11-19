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Ученые подсказали, кому нельзя есть мясо тунца

Ученые подсказали, кому нельзя есть мясо тунца
01:41 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:По заверению испанских врачей, новые правила помогут снизить риски отравления ртутью.

В группе риска находятся беременные женщины и дети. Ртуть – опасные яд, главная мишень которого – мозг и нервная система.

Она может негативно влиять даже в минимальных количествах во время внутриутробного развития, причем последствия этого проявляются несколько лет спустя. Рыба с самым высоким содержанием ртути – рыба-меч, тунец и акула.

«Соединение ртути легко растворяется в жирах, и способно преодолевать гематоэнцефалический барьер, плаценту и, как следствие, приводить к изменениям в развитии нейронов у плода.

Последствиями этих изменений могут быть повреждение головного мозга, трудности в обучении, потеря слуха и серьезное повреждение нервной системы ребенка», – цитирует врачей издание La Vanguardia.

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Сколько можно есть этой рыбы остальным?

Даже если вы не попадаете в группу риска, потребление этих видов рыбы следует ограничить. Врачи рекомендуют не более 4 порций в неделю. Самая безопасная рыба (малое содержание ртути): лосось, форель, сельдь, треска, скумбрия, морской окунь, камбала.

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Рыба, Тунец, Свойства тунца, Вред тунца, Кому нельзя есть тунец.
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