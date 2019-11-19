Скачать
Вторник, 19.11.2019
У Зеленского рассказали, смогут ли россияне купить украинскую землю
У Зеленского рассказали, смогут ли россияне купить украинскую землю
Идут морозы: В Украине существенно похолодает
Идут морозы: В Украине существенно похолодает
Состав сборной Украины на Кубок мира по биатлону
Состав сборной Украины на Кубок мира по биатлону
19 ноября - память Павла Исповедника и Варлаама Хутынского
19 ноября - память Павла Исповедника

Как ухаживать за сухой кожей лица: советы экспертов

Как ухаживать за сухой кожей лица: советы экспертов
09:29 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Сухая кожа способна доставить немало неприятностей. Но их можно предотвратить.

Сухая кожа требует особого, бережного ухода, чтобы она не ощущала недостатка влаги и питания.

Ведь это может очень негативно отразиться на ней – ее цвет становится тусклым, и даже могут появиться ранние морщинки.

Чтобы предотвратить это, не забывайте про правильное ежедневное очищение сухой кожи лица мягкими средствами и нанесение питательного крема.

По утрам достаточно умыться обычной теплой водой или настоем трав. Заварите 1 столовую ложку цветков липы или ромашки стаканом кипятка – через полчаса настой готов к использованию. Также в него можно добавить по желанию пару капель эфирных масел, подходящих для сухой кожи, например: иланг-иланга, герани или розового дерева.

Летом полезно и приятно очищать лицо, протирая его кубиками льда из этого настоя. Такая процедура активизирует обменные процессы в коже, улучшая ее питание.

По вечерам необходимо более тщательное очищение, но обычное мыло – совсем не то, что вам подойдет. После умывания с мылом или чистящей пенкой, сухую кожу очень неприятно стягивает. Вместо этого нанесите на лицо молочко или косметические сливки, а затем снимите их бумажной салфеткой или ватным тампоном. После этого достаточно будет тщательно умыться водой и нанести ночной питательный крем на лицо.

Не затягивайте с походом к врачу: главные признаки аппендицита
Не затягивайте с походом к врачу: главные признаки аппендицитаЧитать полностью

Но если изредка вам необходимо умывание с мылом, лучшим вариантом будет сделать мыло своими руками. Оно гораздо мягче и полезнее, чем обычное. Вам потребуется специальная мыльная основа с минимальным количеством моющих ингредиентов. Ее довольно просто купить, и она не очень дорогая. Основу нужно порезать на небольшие кубики и расплавить в микроволновке. К 100 граммам основы нужно добавить 1 чайную ложку хорошего масла холодного отжима, например, оливкового или льняного.

В аптеках также продаются и специальные базовые масла, которые можно добавить в мыло из мыльной основы. Например, из персиковых и абрикосовых косточек, карите, макадамии, жожоба и многих других. Большинство из них обладают лечебным эффектом именно для сухой кожи. Также можно растолочь в пыль несколько миндальных орешков и добавить их в расплавленную основу. Они придадут мылу дополнительную жирность, а вдобавок вы получите очень мягкий скрабящий эффект.

Затем тщательно перемешайте смесь и залейте ее в формочки. Не медлите – застывает смесь довольно быстро! Но хотя такое мыло и действует на кожу более нежно, после его использования обязательно нанесите увлажняющий крем.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Здоровье, Уход за лицом, Сухая кожа лица, Советы медиков, Уход за сухой кожей лица.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Врачи рассказали, что будет с телом, если вы откажетесь от алкоголя
02 "Человек года" по версии журнала GQ: кого отметили (Фото, Видео)
03 Глава МИД Германии так и не добрался до Донбасса
04 Кто хочет сбросить пару килограммов?: "заповеди", которые помогут похудеть
05 СМИ: Зеленский чувствовал давление Трампа и даже созывал встречу из-за этого
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Что-то пошло не так: в Facebook и Instagram произошел масштабным сбой
В Facebook и Instagram произошел масштабным сбой
В Украине обязали перевозить детей в автокреслах: когда начнут штрафовать
Новые правила для водителей: когда начнут штрафовать
Евросоюз согласовал бюджет на следующий год
Евросоюз согласовал бюджет на следующий год
Google посвятил Doodle 200-летию со дня основания музея Прадо
Google посвятил Doodle 200-летию со дня основания музея Прадо
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь