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Вирус Коксаки в Украине: симптомы и особенности лечения

Вирус Коксаки в Украине: симптомы и особенности лечения
16:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Об основных симптомах вируса Коксаки, особенностях лечения и почему не стоит паниковать.

Вирус Коксаки: что это?

Вирус Коксаки – несколько родственных серотипов энтеровирусов. Они хорошо размножаются в желудке и кишечнике человека, тем самым вызывая различные формы болезней, входящих в группу энтеровирусных инфекций.

Вирусом Коксаки заразиться чрезвычайно просто, так как он передается или воздушно-капельным, или фекально-оральным путем (например немытые руки, фрукты или овощи).

Коксаки-вирусы делятся на 2 группы:

  • A (CVA);

  • B (CVB);

Вирус Коксаки в Украине

Как сообщает УНИАН, в Одессе из-за вспышки вируса Коксаки и других инфекционных заболеваний закрыли восемь классов школы №63.

Директор департамента образования и науки Одесского городского совета Елена Буйневич подчеркнула, что если в школе обнаружат ребенка с ОРЗ – его сразу поместят в изолятор, а в заведение вызовут родителей, чтобы они забрали ребенка домой.

Также она призывает не отправлять детей в школы, если они заметили симптомы любого острого респираторного заболевания. 

Вирус Коксаки: симптомы

Первые симптомы этого вируса напоминают ОРВИ, однако впоследствии на ладонях начинает появляться "пузырьковая" сыпь. Высыпания могут возникнуть не только на ладонях или ступнях, как принято считать, но и на ягодицах, локтях, гениталиях или вокруг рта. 

Вирус Коксаки – симптомы

  • лихорадка;

  • сыпь, похожая на ветрянку;

  • болезненная ангина или покраснение в ротовой полости;

  • слабость;

  • возможен конъюнктивит;

  • головная боль;

Лихорадка во время этого заболевания бывает крайне разной, ведь температура тела может быть и 38, и 40 градусов. В среднем самая высокая температура держится два-три дня. 

Осложнения бывают крайне редко

Редко, однако вирус Коксаки может привести к таким серьезным осложнениям, как: менингит, перикардит, миокардит, а еще реже – травмы мышц и паралич. При проявлении осложненных симптомов инфекционист назначает пациенту специальное лечение.

Инкубационный период во время вируса Коксаки

Инкубационный период вируса длится от 1 до 7 дней.

В течение первой недели заболевания больной наиболее заразен. Однако коксаки-вирусы могут жить в организме еще длительное время, хотя и становятся несколько слабее. Они до 8 недель могут находиться в респираторных трактатах или фекалиях.

Лечение вируса Коксаки

Вакцины от вируса Коксаки не существует, так же как и специального лечения. Дело в том, что симптомы вируса при правильном уходе проходят сами собой от 2 до 10 дней. 

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Пациенту назначают только симптоматическое лечение, чтобы снизить температуру, унять зуд, снять боль в горле и тому подобное. Главное, чтобы врач поставил диагноз правильно и не отнес его к ОРВИ, бактериальной ангине или герпесц. Ведь, например, Ацикловир не победит этот вид вируса, а лишь навредит организму, поскольку антибиотики не влияют на вирусы вообще – поэтому их прием бесполезен.

Во время болезни нужно пить много жидкости, например, умеренно теплый чай или молоко. Ни в коем случае нельзя употреблять соки, ведь они могут раздражать язвочки в горле, и по этой же причине нужно остерегаться кислых продуктов и морсов.

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