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Польза жиров для организма человека: факты, которые стоит знать

Польза жиров для организма человека: факты, которые стоит знать
17:52 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

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Многочисленные мнения, суждения, споры о пользе и вреде жиров известны всем. С одинаковым успехом жиры можно назвать вредными по ряду определенных причин или полезными по совокупности определенных факторов. Также диетологи отмечают уникальную способность полезных жирных кислот улучшать мозговую деятельность, укреплять память и внимание.

Научно-исследовательский опыт накопил достаточно доказательств в пользу того, что отрицательная функция жиров, мягко говоря, сильно преувеличена. 

Дэвид Перлмуттер в книге "Еда и мозг" сопоставляет питание наших предков и нас: в то время как пища первых состояла из жиров на 75%, мы переключились на углеводы и стали, как считает Перлмуттер, обладателями болезни Альцгеймера, хронической головной боли, тревоги и ожирения. Казалось бы, мы в истерике отстранились от жира, но за 50 лет ожирение интенсивно ползло по планете вместе с полными сахаров десертами и фруктовыми соками. Поэтому жиры достойны отпущения всех грехов, и для того у них есть как минимум пять веских аргументов.

Фундамент для мозга

Жиры можно уверенно назвать строительным материалом нашего головного мозга — из него состоит около 60% его ткани. Говоря "жиры", подразумеваются не только жирные кислоты вроде омега-3, источником которой являются лосось, авокадо и орехи, но и те насыщенные животные жиры, которых люди повально избегают, опасаясь за свой вес. Без витаминов A, D, T и K о нормальной работе человеческих органов и мозга в частности не может идти и речи, а транспортом для этих витаминов является жир, а не вода — в ней названные элементы попросту не растворяются. Подробнее разбирая витамин D, надо сказать, что сегодня на него делают ставку как на имеющего решающее значение в деле рецессии болезней Альцгеймера и Паркинсона, депрессии и других неврологических заболеваний. Заслуга же омега-3 — в организации мыслительных процессов и хорошего настроения.

Работа легких

Факту нашего дыхания мы также обязаны животным жирам. Поверхность легочных альвеол выстлана смесью веществ под названием сурфактант, недостаток которого вызывает проблемы с дыханием. В частности, без медицинского вмешательства его недостаток в легких недоношенных детей угрожает смертью, и его же недостаток, как подозревают врачи, является причиной астмы.

Иммунная система

В своей книге "Хорошие калории, плохие калории" доктора Майкл и Мэри Идс пишут, кроме прочего, о влиянии на наш иммунитет жиров. Они замечают, что недостаток насыщенных жирных кислот в белых кровяных тельцах лишает их возможности распознавать и побеждать чужеродные организмы — вирусы, бактерии, грибки.

Здоровая кожа

Основную массу нашего кожного покрова образует жир. И без его должного количества кожа испытывает проблемы — сохнет, шелушится и трескается, открывая в нашем организме двери для инфекций.

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Здоровое сердце

Обратив свое внимание на жителей Тихоокеанских островов, исследователи отметили, что жиры, которые те получают с кокосовым маслом, занимают около 60% их рациона. И самое главное, что на фоне такой диеты процент сердечных заболеваний стремится к нулю. При достаточном количестве жиров в пище сердце также испытывает меньшие нагрузки из-за низкой опасности ожирения, потому что жир в два раза более калориен, чем углеводы (девять калорий на грамм против четырех соответственно), и следовательно, мы дольше остаемся энергичными при меньшем потреблении пищи.

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Питание, Продукты, Жиры, Польза, Жир, Рацион, Полезные свойства, Жирные продукты, Ежедневный рацион, Зачем организму нужны жиры.
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