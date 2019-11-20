Ученые рассказали о пользе и вреде мандарин

Новости шоу бизнеса:Есть люди, которым не стоит рисковать здоровьем и есть мандарины.

Мандарины очень полезны для здоровья за счет витамина С, клетчатки и антиоксидантов в их составе. Но есть люди, которым не стоит рисковать здоровьем и есть мандарины.

По мнению врача-диетолога, мандарины на голодный желудок вредны для людей, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта – повышенная кислотность и гастрит, к примеру,

И также этим людям будет полезнее пить мандариновый сок с мякотью, чем без нее: очень большая нагрузка на поджелудочную железу из-за сахара в этом фрукте.

Диетолог также отметила, что употребление мандаринов в пищу помогает вывести из организма лишнюю жидкость. А это благотворно для сердечно-сосудистой системы.

При этом важно знать, что мандариновые корочки после покупки фруктов в магазине не пригодны в пищу специальным противогрибковым раствором – от этого корочки могут блестеть.