Самые лучшие продукты питания для профилактики онко

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Эксперты всех мастей и уровней не перестают предупреждать о вреде употребления в пищу продуктов, которые могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний. Но при этом, как, оказывается, есть масса продуктов, которые в свою очередь активно борются со свободными радикалами и всячески стараются предотвратить появление онкологии.

Капустные

Это может быть белокочанная капуста, репа, брюква, брокколи, брюссельская капуста и другие подобные продукты. В каждом из них содержатся витамины С, В и К, магний, калий и другие полезные вещества. Все капустные вырабатывают ферменты детоксикации, задерживая тем самым появление рака и развитие болезни. К тому же они активно нейтрализуют воздействие канцерогенные веществ, которые возникают в процессе жарки мяса. Наибольше капустные полезны для профилактики рака легких, простаты и кишечника.