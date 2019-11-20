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Врачи раскрыли секрет, как выспаться за полтора часа

Врачи раскрыли секрет, как выспаться за полтора часа
00:53 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Выспаться и почувствовать себя бодрым можно и за короткий период сна.

Сон – необходимая часть жизни каждого человека. Во время сна наш организм восстанавливает силы и отдыхает, поэтому мы чувствует себя как физически, так и психически здоровыми. Но многие люди страдают от недосыпа, который приводит к различным заболеваниям.

Врачи-сомнологи объясняют, что выспаться и почувствовать себя бодрым можно и за короткий период сна. Здесь большую важность имеет не продолжительность, а качество процесса.

Специалисты советуют людям, в которых не получается придерживаться общепринятой нормы сна в 7-8 часов, спать ровно полтора часа и не переводить будильник на "еще 10 минут". Если время позволяет, можно поспать три часа, но не два, не тот случай.

Известно, что сон человека поделен на несколько фаз активности, которые всегда кратны полутора часам. В стадии завершения одной из фаз человек будет чувствовать себя бодрее, нежели если поспит еще полчаса и разбудит организм посреди другой фазы.

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Специалисты советуют в таких случаях планировать время сна, оно должно быть кратно 1,5 часам, плюс время на засыпание (15-20 минут). Придерживаясь этой методики свои подъёмы можно сделать менее мучительными.

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Сон, Как можно быстро выспаться, Секрет сна, Как выспаться за полтора часа.
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