Простуда на губах: как быстро вылечить герпес

Новости шоу бизнеса:Неприятно, когда "простуда на губах" проявляется в самое неподходящее время, когда у тебя впереди какие-то важные события.

Каждому известно, что герпес не излечивается полностью.

Однако существуют способы, которые предупреждают его появление. Советы, изложенные ниже, помогут избавиться от недуга в самое короткое время.

1. В первую очередь, при первых признаках недуга, нужно позаботиться о своём питании. В это время нужно выбирать ту пищу, которая способствует укреплению иммунитета. Пища должна быть богата на витамины А,Е,С. При появлении первых симптомов заболевания желательно употреблять продукты, содержащие цинк. Его достаточно в тыквенных семечках, оливковом масле, морепродуктах.

2. В это время стоит ограничить употребление спиртного, сигарет, которые ослабляют организм.

3. Как показывает практика, герпес чаще всего появляется при переохлаждении или перегревании. Поэтому людям, которые подвержены заболеванию, важно помнить о том, что длительное пребывание на холоде или на солнце может спровоцировать появление недуга.

4. Укреплению иммунитета способствует подвижный образ жизни. Физические упражнения укрепляют организм. Это является сдерживающим фактором возникновения герпеса.

5. Вместо чая или кофе лучше пить травяные чаи из чабреца, мяты, зверобоя и других трав. Фитотерапия может стать отличным профилактическим средством, которое предупреждает высыпание.

6. В период обострения нужно позаботиться о своём рационе. Данная рекомендация особенно актуальна для тех, кто недавно прошёл курс лечения антибиотиками. Известно многим, что данные препараты убивают не только болезнетворные, но и полезные бактерии. Этой категории больных рекомендуется употреблять йогурты, сметану, кефир.

7. Для профилактики высыпания можно использовать продукты пчеловодства. Это может быть не только мёд, но и маточное молочко, пыльца. Пыльца не должна храниться более двух лет, иначе, она теряет свои целебные свойства.

8. Периодически нужно делать массаж, самомассаж и другие процедуры, способствующие укреплению общего состояния организма.

9. При появлении высыпания на губах можно использовать ароматерапию в качестве успокоительного и укрепляющего иммунитет средства.

10. Дыхательные упражнения способны регулировать свою внутреннюю энергию. Для этого нужно закрыть глаза, расслабиться, и совершить несколько глубоких вдохов через нос. Такое упражнение регулирует эмоциональное состояние, которое непосредственно влияет на состояние здоровья.

Что делать, если герпес возник?

Если вышеперечисленные средства не дали результата, можно купить в аптеке такие витамины, как Витамин Е, Иммунал, Валтрекс. Принимать их нужно систематически через двенадцать часов.

Очаг, появившийся на губах, можно смачивать ромашковым чаем. Ромашка является прекрасным средством, устраняющим бактерии, и обладает успокаивающим эффектом.

Устранить пузырьки можно путём замораживания. Для этого нужно взять лёд и завернуть его в стерильную салфетку. Держать холодный компресс следует как можно дольше. Иногда нужно делать паузы во избежание переохлаждения.

Кроме ромашки существуют другие травы, способствующие устранению недуга. Например, листочки сухой мелиссы заливают спиртом. Затем, полученной настойке нужно дать возможность настояться в течение двух дней. Готовую настойку прикладывают к месту поражения.

Некоторые избавляются от недуга при помощи яичной скорлупы. При первых признаках заболевания её прикладываю к больному месту, отделив от неё внутреннюю плёнку.

Герпетическое высыпание появляется внезапно, а устранить его не так просто. Поэтому, при его возникновении нужно проводить комплексные процедуры, чередовать лекарственные препараты с народными средствами. Когда пузырьки засохнут – не нужно их устранять. В таком случае лучше подождать, пока они сами не отпадут.

Если выполнять все рекомендации, то от неприятного состояния можно избавиться очень скоро.