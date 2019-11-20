Скачать
Среда, 20.11.2019
Газпром резко увеличил транзит газа через Украину
Газпром резко увеличил транзит газа через Украину
Полностью "угроблены": В ВМС рассказали о состоянии возвращенных РФ кораблей
Полностью "угроблены": В ВМС рассказали о состоянии возвращенных РФ кораблей
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
Уникальное событие: Тейлор Свифт станет первой в мире "Женщиной десятилетия"
Тейлор Свифт станет первой в мире "Женщиной десятилетия"

Простуда на губах: как быстро вылечить герпес

Смотрите фото (3)
Простуда на губах: как быстро вылечить герпес
14:22 Сегодня Телеграф healthystyle.info/ Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Неприятно, когда "простуда на губах" проявляется в самое неподходящее время, когда у тебя впереди какие-то важные события.

Каждому известно, что герпес не излечивается полностью.

Однако существуют способы, которые предупреждают его появление. Советы, изложенные ниже, помогут избавиться от недуга в самое короткое время.

1. В первую очередь, при первых признаках недуга, нужно позаботиться о своём питании. В это время нужно выбирать ту пищу, которая способствует укреплению иммунитета. Пища должна быть богата на витамины А,Е,С. При появлении первых симптомов заболевания желательно употреблять продукты, содержащие цинк. Его достаточно в тыквенных семечках, оливковом масле, морепродуктах.

2. В это время стоит ограничить употребление спиртного, сигарет, которые ослабляют организм.

3. Как показывает практика, герпес чаще всего появляется при переохлаждении или перегревании. Поэтому людям, которые подвержены заболеванию, важно помнить о том, что длительное пребывание на холоде или на солнце может спровоцировать появление недуга.

4. Укреплению иммунитета способствует подвижный образ жизни. Физические упражнения укрепляют организм. Это является сдерживающим фактором возникновения герпеса.

5. Вместо чая или кофе лучше пить травяные чаи из чабреца, мяты, зверобоя и других трав. Фитотерапия может стать отличным профилактическим средством, которое предупреждает высыпание.

6. В период обострения нужно позаботиться о своём рационе. Данная рекомендация особенно актуальна для тех, кто недавно прошёл курс лечения антибиотиками. Известно многим, что данные препараты убивают не только болезнетворные, но и полезные бактерии. Этой категории больных рекомендуется употреблять йогурты, сметану, кефир.

7. Для профилактики высыпания можно использовать продукты пчеловодства. Это может быть не только мёд, но и маточное молочко, пыльца. Пыльца не должна храниться более двух лет, иначе, она теряет свои целебные свойства.

8. Периодически нужно делать массаж, самомассаж и другие процедуры, способствующие укреплению общего состояния организма.

9. При появлении высыпания на губах можно использовать ароматерапию в качестве успокоительного и укрепляющего иммунитет средства.

10. Дыхательные упражнения способны регулировать свою внутреннюю энергию. Для этого нужно закрыть глаза, расслабиться, и совершить несколько глубоких вдохов через нос. Такое упражнение регулирует эмоциональное состояние, которое непосредственно влияет на состояние здоровья.

Что делать, если герпес возник?

Если вышеперечисленные средства не дали результата, можно купить в аптеке такие витамины, как Витамин Е, Иммунал, Валтрекс. Принимать их нужно систематически через двенадцать часов.

Очаг, появившийся на губах, можно смачивать ромашковым чаем. Ромашка является прекрасным средством, устраняющим бактерии, и обладает успокаивающим эффектом.

Ученые отвергли необходимость ежедневного душа
Ученые отвергли необходимость ежедневного душаЧитать полностью

Устранить пузырьки можно путём замораживания. Для этого нужно взять лёд и завернуть его в стерильную салфетку. Держать холодный компресс следует как можно дольше. Иногда нужно делать паузы во избежание переохлаждения.

Кроме ромашки существуют другие травы, способствующие устранению недуга. Например, листочки сухой мелиссы заливают спиртом. Затем, полученной настойке нужно дать возможность настояться в течение двух дней. Готовую настойку прикладывают к месту поражения.

Некоторые избавляются от недуга при помощи яичной скорлупы. При первых признаках заболевания её прикладываю к больному месту, отделив от неё внутреннюю плёнку.

Герпетическое высыпание появляется внезапно, а устранить его не так просто. Поэтому, при его возникновении нужно проводить комплексные процедуры, чередовать лекарственные препараты с народными средствами. Когда пузырьки засохнут – не нужно их устранять. В таком случае лучше подождать, пока они сами не отпадут.

Если выполнять все рекомендации, то от неприятного состояния можно избавиться очень скоро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Здоровье, Герпес, Советы медиков, Простуда на губах, Как быстро вылечить герпес, Как вылечить герпес, Чем вылечить герпес.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 21 ноября
02 Врачи рассказали, как сливочное масло влияет на зрение
03 Зимний холод: в Украину движется серьезное похолодание
04 Мужчинам на заметку: простые способы, которые помогут повысить уровень тестостерона
05 Итоги дня 19 ноября: Маас и Бабиш в Киеве и суд над Ляшко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Кабмине хотят объединить все государственные колл-центры
В Кабмине хотят объединить все колл-центры
Украина планирует в ближайшее время масштабную замену послов за рубежом
Украина планирует масштабную замену послов за рубежом
Новая система льгот на коммуналку: как получить выплаты
Новая система льгот на коммуналку: как получить выплаты
Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют годовщину свадьбы
Королева Елизавета II и принц Филипп празднуют годовщину свадьбы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь