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Волшебный напиток: всего чашка в день станет отличной профилактикой диабета

Волшебный напиток: всего чашка в день станет отличной профилактикой диабета
17:47 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые из Швейцарии пришли к заключению, что чашка черного чая в день – эффективная профилактика диабета 2 типа.

Исследователи из группы Data Mining International (Женева) провели исследование на основе анализа данных о жителях 50 стран, подтверждающее связь между употреблением черного чая и снижением риска развития диабета 2 типа. Впрочем, это исследование носит больше статистический характер: ученые пока не смогли объяснить механизмы благотворного действия этого типа чая.

Швейцарские специалисты будут продолжать поиски доказательств этих данных, которые также свидетельствовали о пользе применения зеленого и белого чая в качестве средства профилактики сахарного диабета. Однако руководитель исследования заявил, что в дальнейшем они планируют исследовать свойства лишь одного черного чая, которые предположительно связаны с процессом ферментации. Результаты нового исследования были опубликованы в "Британском медицинском журнале" (BMJ).

Изо всех стран, которые были включены в исследование, наиболее высокий уровень потребления чая был отмечен в Великобритании (выше всего – в Ирландии), а также Турции. Практически не пьют черный чай, как оказалось, в Северной Корее, Бразилии и Китае.

Американские коллеги участников Data Mining International критично отнеслись к заявлениям последних. Они говорят, что пока нет веских причин рекомендовать пациентам с сахарным диабетом или людям из группы риска пить черный чай.

Полезные свойства зеленого чая для здоровья и красоты

Чтобы избежать этого тяжелого заболевания, они советуют выполнять "классические" и доказавшие свою эффективность рекомендации: ограничить потребление "легких" углеводов: сладостей, кондитерских изделий, ввести в свой рацион на регулярной основе фрукты, овощи, цельнозерновые продукты, трижды в неделю посвящать полчаса аэробным упражнениям.

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Питание, Здоровье, Чай, Черный чай, Польза, Профилактика, Натиток.
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