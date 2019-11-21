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Аллергия на цитрусовые: как распознать и лечить

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Аллергия на цитрусовые: как распознать и лечить
18:46 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:К сожалению, не все могут себе позволить наслаждаться вкусом цитрусовых, ведь проявления аллергии часто неприятные и доставляют немало хлопот.

Мандарины, апельсины, грейпфруты, лимоны – источник витамина С и любимые фрукты многих людей. С наступлением холодов любовь к ним становится сильнее, а количество людей, которые обнаруживают у себя аллергию на цитрусовые – растет.

После того как вы полакомились апельсином или любым другим цитрусовым – у вас покраснел нос или слезятся глаза, а у ребенка после таких угощений появилась сыпь на коже или зуд? Скорее всего, это аллергия на цитрусовые.

Почему появляется аллергия на цитрусовые

Такой вид аллергии не является аллергией в классическом понимании. Ведь аллергическая реакция организма на раздражитель происходит без участия специфических антител – иммуноглобулинов.

Цитрусовые содержат тирамин (амин) и салицилаты. Особенно много их содержатся в мандаринах и апельсинах, в грейпфруте и лимоне их меньше.

Аллергическая реакция обусловлена неправильным функционированием иммунной системы организма. Это может быть следствием проживания в экологически неблагоприятном регионе.

Однако некоторые иммунологи считают, что непереносимость некоторых пищевых продуктов, в частности цитрусовых, может быть симптомом скрытых заболеваний печени или дисбактериоза.

Симптомы аллергии на цитрусовые

Основным симптомом такой аллергии у детей является сыпь, у взрослых – аллергический ринит и конъюнктивит.

Чем полезны цитрусовые и почему стоит добавить их в свой рацион
Чем полезны цитрусовые и почему стоит добавить их в свой рационЧитать полностью

Аллергия на цитрусовые – проявления

  • Покраснение и слезоточивость глаз.

  • Насморк, отек слизистых.

  • Сыпь и покраснения на коже.

  • Затрудненное дыхание с хрипами, приступы сухого кашля.

  • Редко наблюдается ухудшение слуха.

  • Аллергия может сопровождаться метеоризмом, потерей аппетита, тошнотой, рвотой, поносом, болями в животе.

Все симптомы при таком типе аллергии развиваются медленно.

В редких случаях может развиться отек Квинке и анафилактический шок.

Лечение и профилактика цитрусовой аллергии

Перед тем как начать лечение, следует точно установить диагноз. Если цитрусовые вызывают у вас аллергическую реакцию, нужно будет отказаться от них на долгий период времени.

И речь не только о свежих фруктах, в рационе не должно быть каких-либо блюд и напитков, в которых используются свежие фрукты, цедра или сок.

Нужно тщательно следить за тем, приготовлены ли блюда без добавления цитрусовых, даже цедры или сока

Кроме того, следует воздержаться от использования эфирных масел цитрусовых, содержащихся в парфюмерии и средствах гигиены.

После избегания цитрусовых в течение длительного времени, аллергия часто проходит самостоятельно.

Обычно для этого необходимо 1-2 года, некоторым людям достаточно от нескольких месяцев до полугода.

После этого можно провести осторожный эксперимент с небольшой порцией фрукта.

Если после такого перерыва, цитрусовые все еще вызывают у вас аллергические симптомы, то аллергия спровоцирована скрытой причиной, в таком случае следует обратиться к аллергологу.

В общем, есть несколько способов лечения аллергии на цитрусовые:

Симптоматическое лечение – помогает уменьшить проявление реакций. В таком случае врач назначает антигистаминные средства, но в некоторых случаях используют и гормональные препараты. Также возможно применение сорбентов.

Чтобы избавиться от симптомов, врачи советуют применять антигистаминные препараты. Основное преимущество такого лечения заключается в полном отсутствии побочных эффектов. Для избавления от кожных проблем следует использовать мазь и кремы.

Самым действенным способом для лечения аллергии является иммунотерапия.

Это позволяет организму самостоятельно вырабатывать антитела, блокирующие действие аллергена. К минусам этого способа лечения можно отнести его продолжительность, поскольку терапия может длиться до 2-х лет.

Однако, значительное преимущество этого метода в том, что все пациенты, которые воспользовались этим способом, избавились от аллергии.

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Экстракорпоральная гемокоррекция – эффективный метод лечения, который тоже полностью избавляет от аллергии на цитрусовые. Ведь метод полностью меняет состав крови, облегчение заметно уже после первой процедуры.

Чтобы полностью вылечиться необходимо провести 5-10 процедур. Предлагают такую методику только специализированные клиники.

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Питание, Здоровье, Вред, Аллергия, Грейпфрут, Польза, Цитрусовые, Лимон, Апельсин, Мандарин, Цитркс, Аллергия на цитрусовые.
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