Продукты, снижающие аппетит без вреда для здоровья

1 Бутерброд со сливочным маслом повысит аппетит, а вот кофе отобьет охоту съесть что-то жирное. Далее подробнее, какие продукты в рационе подавляют аппетит. Существует голод, который появляется, если вы 2-4 часа не принимали пищу (речь о полноценном приеме), а есть "проделки аппетита", которые могут появиться даже когда вы только встали из-за стола, но все равно хочется "сладенького", "солененького", "кисленького" или "чего-то хочется, но не знаю чего". Миндаль Горсть миндаля поможет насытить организм на долгое время, поэтому орех хорошо употреблять в качестве перекуса. К тому же, в продукте содержатся антиоксиданты, витамин Е и магний. В совокупности витамины и минералы поднимают настроение и борются с преждевременным старением.

2 Кофе Если вы умеренно употребляете кофе (до 3 чашек в день), напиток повышает метаболизм и подавляет аппетит. Но есть условие: кофе нельзя пить на голодный желудок, лучше всего – спустя час после основного приема пищи. Также не добавляйте сахар и сливки – ингредиенты увеличат калорийность напитка.

3 Имбирь Имбирь можно круглый год найти на полках супермаркетов и базаров. Продукт работает как стимулятор, который активизирует организм и улучшает пищеварение, тем самым подавляя аппетит. Корень можно добавлять в блюда, а также в течение дня выпивать имбирную воду (200 мл воды и 5 г натертого имбиря).

4 Авокадо В 100 г авокадо содержится 160 ккал, но это не мешает продукту быть полезным в борьбе с лишним весом. Дело в том, что содержание омега-3 ненасыщенных жирных кислот избавляет от чувства голода на долгое время. Проверь е на себе: утром приготовьте яичницу и очистите авокадо, сбрызнув лимоном. Такой завтрак даст заряд энергии на весь день. Тофу богат растительным белком, а также содержит генистеин – вещество, которое подавляет аппетит. Тофу можно добавлять в овощные салаты и суп.