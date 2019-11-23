Какие родинки на теле человека считаются опасными?

Новости шоу бизнеса:Не всякая родинка опасна, однако определить, сулит ли то или иное пигментное образование на коже проблемы, может только специалист.

Специалисты не перестают повторять: чем раньше диагностирована болезнь, тем выше шансы на выживание. Запущенная меланома, или рак кожи, сегодня в большинстве случаев считается неизлечимой, однако надежда на то, что скоро ситуация изменится кардинальным образом, уже появилась.

По данным ВОЗ, каждый год в мире регистрируют в среднем 132 тыс. новых случаев меланомы. Распространенность этой болезни в России за последние 10 лет выросла на 52%, а смертность — на 23%. В каждом четвертом случае меланому у нас выявляют на III-IV стадии. Ученые объясняют стремительное распространение болезни сокрушительным воздействием инсоляции (солнечного ультрафиолетового излучения), причем даже в северных широтах, что связано с неуклонным разрушением озонового слоя. По прогнозам, каждые 10% убывания концентрации озона в атмосфере будут приводить к 4500 (!) новым случаям меланомы кожи.

Меланома кожи, относящаяся к высоко злокачественным опухолям, возникает из клеток-меланоцитов, образующих пигмент меланин. Чаще всего это пигментное образование, которое в народе зовут родинкой. Меланома очень агрессивна. Чаще всего болезнь начинается в молодом и среднем возрасте (от 15 до 50 лет) и очень быстро распространяется метастазами по всему телу.

Пигментные образования на коже (родинки или невусы), которые нередко маскируют меланому, встречаются у 90% (!) населения. У тех, чей размер родинок превышает 5 мм, а их общее количество составляет 11-25, риск меланомы в 1,5 раза выше, чем у тех, у кого меньше 10 родинок.

КАКИЕ РОДИНКИ МОЖНО СЧИТАТЬ ОПАСНЫМИ?

Профессор Лев Демидов, член Экспертного совета ВОЗ по меланоме, представитель ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, отмечает, что определить такие неспециалисту будет довольно сложно, и все же есть несколько признаков, являющихся существенным поводом для визита к врачу. "Люди привыкли все невусы называть родинками, а родинка — это вроде как с рождения, — говорит профессор Демидов. — Так вот, те родинки, что появились действительно с рождения, точнее, в возрасте до года-двух, в большинстве случаев не становятся меланомами. Меланома чаще всего возникает из родинки, приобретенной в процессе жизни. Такие появляются в пубертатный период, а также на 3-м или 4-м десятилетии. И, конечно, меланомы образуются далеко не из всех приобретенных родинок. Второй важный симптом — динамика роста. Это не так-то просто заметить. Например, появляется точечка на коже в 1,5 мм. Через год ее диаметр уже 3 мм, а еще через год — 5 мм. Такой объект становится т. н. диспластическим невусом, который может переродиться в меланому. Но на такие вещи редко обращают внимание. Многие думают: это у меня было всегда. Конечно, не все невусы размером 5-6 мм — меланомы, но потенциал роста (а это 1-2 мм в год) всегда требует внимательного к ним отношения".

Впрочем, как продолжает Лев Вадимович, этих двух симптомов недостаточно для того, чтобы сделать какие-то выводы. Нужно учитывать и другие признаки. Прежде всего форму родинки. Правильная она или нет? Есть ли асимметрия? Если форма родинки асимметричная, это еще один повод побеспокоить врача. Четвертый симптом — цвет. "В народе говорят: главное, чтобы он не был черным. Это чушь, — говорит профессор Демидов. — Сам по себе цвет роли не играет — он может быть и черным, и коричневым, и светло-коричневым. Роль играет многоцветие, присутствие в родинке двух-трех оттенков. И, наконец, пятый симптом — бордюр родинки. Обратите внимание на ее края — четкие они или потертые, размытые, как бы растворяющиеся в коже? Последнее может свидетельствовать о меланоме".

Профессор Демидов рассказывает, что в ряде стран принята даже методика ABCD, где А — асимметрия, В — бордюр, С — цвет и D — диаметр.

Мы не против солнца, но оно полезно до тех пор, пока не вызывает ожоги. Особенно важно защищать от них детей. В детстве солнечные ожоги так же вредны, как и во взрослом возрасте

ФАКТОРЫ РИСКА

К меланоме более склонны люди светлокожие, с большим количеством родинок. Еще один фактор риска — солнечные ожоги. "Мы не против солнца, но оно полезно до тех пор, пока не вызывает ожоги. Особенно важно защищать от них детей. В детстве солнечные ожоги так же вредны, как и во взрослом возрасте", — говорит профессор Демидов.

Специалисты призывают людей регулярно самостоятельно проводить осмотры родинок и не пренебрегать визитами к врачам. Однако россияне, увы, очень плохо осведомлены об этой болезни, считают медики, а потому зачастую обращаются к врачам, когда сделать что-либо уже поздно. "Во многих странах, включая Россию, отмечается стремительный рост заболеваемости меланомой кожи, — продолжает Лев Демидов. — В России меланома занимает лидирующие места по приросту смертности. Это во многом связано с недостаточной информированностью населения и запоздалой диагностикой заболевания".

Тем временем продолжительность жизни при меланомах напрямую зависит от стадии опухоли. Так, на ранней стадии толщина опухоли составляет около 1 мм, и после ее хирургического удаления 90% пациентов получают шанс прожить пять лет без рецидивов. На поздних же стадиях появляются отдаленные метастазы, а в этом случае смертность в течение одного года доходит до 75%.

КАК РАЗБУДИТЬ ИММУННУЮ СИСТЕМУ?

До последнего времени лечить болезнь на поздних стадиях врачам было практически нечем. Однако сегодня с появлением нового направления — иммуноонкологии — ситуация несколько изменилась. Многие лаборатории мира теперь ведут разработки в этом направлении.

Итак, в норме иммунная система не должна атаковать сама себя. Однако при встрече с канцерогенными клетками клетки иммунитета вдруг "слепнут" и позволяют им вести в организме разрушительную работу. Суть иммуноонкологии — восстановить иммунный контроль над опухолью, то есть заставить иммунную систему, которая сталкивается со злокачественными клетками, проснуться. Уже известны рецепторы, которые погружают иммунитет в состояние сна, — это CTLA-4 и PD-1. Доказано, что если на лимфоцитах человека присутствуют эти рецепторы, а на клетках опухоли есть сходные молекулы, то иммунная система не будет реагировать на опухоль и заболевание начнет прогрессировать. Задача иммуноонкологических препаратов — подавить эти рецепторы, в результате чего иммунная система "проснется" и начнет распознавать опухоль.