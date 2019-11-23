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Нехватка витамина В6: симптомы и лечение

Нехватка витамина В6: симптомы и лечение
07:47 Сегодня Телеграф healthystyle.info/ Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Почему возникает дефицит витамина В6 в организме, как он проявляется, и какие препараты выбрать, чтобы пополнить запасы данного компонента?

Витамин В6 (пиридоксин) необходим для обмена веществ и образования эритроцитов, играет важную роль в функционировании нервной системы.

Входит в состав многих ферментов, участвует в обмене аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, холестерина. Используется организмом для регуляции обмена липидов, что важно при атеросклерозе.

Полезные свойства

  • усвоение жиров и белка;
  • преобразование кислоты триптофана в ниацин;
  • против тошноты, в том числе и при утренних недомоганиях;
  • способствует ослаблению предменструального синдрома;
  • снимает мышечные спазмы, судороги в ногах, онемение рук;
  • действует как натуральное мочегонное средство.

Примечания

Разрушается под действием перегрева, излишнего кипячения продуктов, большего потребления сахара и алкоголя.

Курение снижает уровень витамина в организме.

Полезен для желающих похудеть.

Способствует усилению действия препаратов для лечения болезни Паркинсона.

Вот по этим причинам вы чувствуете усталость после пробуждения

Признаки недостатка витамина В6:

  • нервозность;
  • возбудимость;
  • бессонница;
  • высыпания на коже;
  • потеря мышечного контроля.

Основные источники: дрожжи, цельные зерна (пшеница, рожь), мясо, рыба, печень, почки, яйца, молочные продукты, овощи (капуста, картофель), соя, бананы, орехи.

Суточная потребность: 2-3 мг.

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Здоровье, Витамины, В6, Витамин В6, Советы медиков, Нехватка витамина В6.
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