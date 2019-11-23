Нехватка витамина В6: симптомы и лечение

Витамин В6 (пиридоксин) необходим для обмена веществ и образования эритроцитов, играет важную роль в функционировании нервной системы.
Входит в состав многих ферментов, участвует в обмене аминокислот, ненасыщенных жирных кислот, холестерина. Используется организмом для регуляции обмена липидов, что важно при атеросклерозе.
Полезные свойства
Примечания
Разрушается под действием перегрева, излишнего кипячения продуктов, большего потребления сахара и алкоголя.
Курение снижает уровень витамина в организме.
Полезен для желающих похудеть.
Способствует усилению действия препаратов для лечения болезни Паркинсона.
Признаки недостатка витамина В6:
Основные источники: дрожжи, цельные зерна (пшеница, рожь), мясо, рыба, печень, почки, яйца, молочные продукты, овощи (капуста, картофель), соя, бананы, орехи.
Суточная потребность: 2-3 мг.