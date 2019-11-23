Скачать
Суббота, 23.11.2019
"Не сможем забыть, не сможем простить": Зеленский почтил память жертв Голодомора
"Не сможем забыть, не сможем простить": Зеленский почтил память жертв Голодомора
Маркарова о переговорах с МВФ: "Зрады" нет
Маркарова о переговорах с МВФ: "Зрады" нет
Тоттенхэм обыграл команду Ярмоленко в дебютном матче Моуринью
Тоттенхэм обыграл команду Ярмоленко в дебютном матче Моуринью
Главные причины, почему женщины живут дольше мужчин
Главные причины, почему женщины живут дольше мужчин

Главные причины, почему женщины живут дольше мужчин

Главные причины, почему женщины живут дольше мужчин
18:23 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Ученые объяснили, почему женщины живут дольше мужчин.

Главная причина женского долголетия

Более короткая продолжительность жизни и более высокий риск смертности характерны для мужских особей многих видов. В ходе естественного отбора важнее оказываются не здоровье и долголетие, а характеристики, обеспечивающие репродуктивный успех, или, выражаясь языком биологии, приспособленность. 

Приспособленность важнее долголетия 

Приспособленность — это способность к размножению. Если выгода от повышенной приспособленности перевешивает последствия потери продолжительности жизни, природа делает выбор в пользу приспособленности. Влияние этого можно отчётливо проследить среди женщин: беременность, роды и вскармливание физически выматывают и отнимают много энергии. По данным исследований, чем больше у женщины рождается детей, тем выше в её организме уровень окислительного стресса, а это приводит к ускоренному старению после менопаузы. 

Хотя мужчинам не приходится переносить тяготы беременности, они тоже затрачивают много энергии на репродуктивные усилия, что сказывается на них в старости.

К таким усилиям относится в том числе рискованное поведение и накопление большей массы тела, а именно специфических скелетных мышц, характерных только для мужчин (мышцы на плечах, спине, руках). Расплата за это с точки зрения обмена веществ сравнима с расходом энергии, который женщины испытывают во время беременности и кормления.

Природа выработала специальные физиологические механизмы для управления такой связью между приспособленностью и продолжительностью жизни. И гормоны — один из основных факторов, ответственных за это. У мужчин мышечную массу и репродуктивное поведение регулирует гормон тестостерон.

Что делает тестостерон в организме

Тестостерон способствует набору мышечной массы и ускоряет обмен веществ, провоцирует сжигание жира. Кроме того, он отвечает за рост волос на лице и понижение голоса, а также может повышать либидо и настроение. Вроде бы всё это полезно — но есть у высокого уровня тестостерона и отрицательные последствия.

Конечно, вам приятнее смотреть на себя в зеркало, когда у вас нет лишнего жира, но в дикой природе отсутствие жировых запасов делает вас более уязвимым в случае инфекции или недостатка пропитания. Такая уязвимость характерна для многих видов, у которых резкое повышение уровня тестостерона служит сигналом для увеличения репродуктивных усилий. 

Например, для североавстралийских сумчатых куниц. У самцов этих животных происходит резкое разовое повышение тестостерона, которое провоцирует спаривание — и значительно увеличивает смертность из-за агрессии между самцами и истощения. Самки сумчатых куниц живут до трёх лет, а самцы не всегда доживают до года.

Нечто похожее наблюдается и у птиц. Орнитологи заметили, что при искусственно повышенном тестостероне самцы успешнее отгоняют соперников и производят большее количество потомства по сравнению с особями, не получавшими дополнительного гормона. Но хотя их репродуктивная приспособленность выше, у них снижается выживаемость. Птицы с искусственно повышенным уровнем тестостерона набирают меньше веса и не всегда переживают сезон спаривания. 

Негативное влияние тестостерона 

Влияние тестостерона на человеческий организм менее прямолинейно, и его сложнее измерить. Хотя пока ещё нельзя точно утверждать, что мужчины, принимающие тестостерон, живут меньше, доказательства тому появляются. 

Так, по данным проводившегося в 2014 году исследования, у мужчин пожилого возраста, принимающих тестостерон, увеличивается риск нелетального инфаркта миокарда. Да, повышенный уровень тестостерона помогает нарастить мышечную массу, но другие органы в этом возрасте с трудом переносят такую нагрузку.

Тестостерон также влияет на иммунную систему.

Мужчинам часто сложнее бороться с инфекциями, чем женщинам, потому что тестостерон подавляет иммунную систему, тогда как основной женский половой гормон, эстрадиол, её укрепляет.

Последнее, однако, также увеличивает риск развития аутоиммунных заболеваний — это ещё один компромисс, на который природа готова пойти в обмен на пользу эстрадиола для размножения.

Кроме того, уровень тестостерона и остальных половых гормонов связан с повышенным риском развития раковых заболеваний, особенно рака предстательной железы. 

Выход из ситуации 

Почему же природа всё это допускает?

Самцы млекопитающих готовы производить затратный тестостерон и рисковать собой, потому что потенциальная выгода от приспособленности для всего вида очень велика.

Какие родинки на теле человека считаются опасными?

Однако это не значит, что нет других вариантов. Человек выработал альтернативную репродуктивную стратегию — отцовский вклад в приспособленность потомства, что редко встречается среди других приматов (и вообще млекопитающих). 

Чтобы заботиться о своём потомстве, отцу нужно проводить с ним много времени, поэтому рискованное поведение отходит на второй план, уровень тестостерона снижается, а это, вполне возможно, увеличивает продолжительность жизни. Так что в какой-то степени отцовство полезно для здоровья. 

Конечно, тестостерон всё равно необходим мужчинам для размножения. И вряд ли человек когда-то избавится от связанных с этим гормоном проблем. Но как бы там ни было, быть мужчиной всё-таки лучше, чем сумчатой куницей.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Исследование, Здоровье, Долголетие, Женщины и мужчины, Женщины живут дольше мужчин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 МИД РФ отреагировало на первые слушания в Гааге дела о захвате украинских моряков
02 У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления
03 Как чистить сосуды в домашних условиях быстро и эффективно
04 Морозные выходные: "леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
05 Маникюр 2019-2020: мегамодный нейл-арт на короткие ноготки (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Миссия МВФ уезжает с Украины ни с чем, но с верой в будущее
Миссия МВФ уезжает с Украины ни с чем, но с верой в будущее
Морозные выходные: &quot;леденящий&quot; прогноз погоды на 23-24 ноября
"Леденящий" прогноз погоды на 23-24 ноября
Дубилет: Я за свои средства нанял двух охранников
Дубилет: Я за свои средства нанял двух охранников
Послеоперационный бред может повышать вероятность развития болезни Альцгеймера
Послеоперационный бред может повышать вероятность развития болезни Альцгеймера
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь