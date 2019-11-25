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Коварный и опасный: неожиданная причина проблем с зубами

Коварный и опасный: неожиданная причина проблем с зубами
21:28 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:А вы знали, что зубы могут портиться от быстрорастворимого чая?

Ученые из Медицинского колледжа при Университете Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили, что в быстрорастворимом чае содержатся опасно высокие количества фторидов.

Так, в пакетированном чае обычной крепости присутствовало 6,5 частей фторидов на миллион, что заметно превышает допустимую концентрацию. Содержание фторидов в разных сортах чая варьировало от 1 до 6,5 частей на миллион. 

Предельно допустимая концентрация фторидов в питьевой воде составляет 4 части на миллион, в то время как бутылочная минеральная вода не должна содержать более 2,4 частей фторидов на миллион.

Вот по этим причинам вы чувствуете усталость после пробуждения

По словам одного из авторов исследования профессора Майкла Уайта, специалистам известно о способности листьев чая накапливать фториды, поступающие из почвы и воды. Необходимо разобраться, как зависит содержание фторидов от сорта чая и года его сбора, подчеркнул профессор. Кстати, содержащиеся в чае фториды в умеренных дозах могут быть полезны для зубов и укреплять кости.

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Ученые, Чай, Медики, Фторид, Проблемы с зубами.
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