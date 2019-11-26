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Кариес, прощай: лучшие советы по профилактике заболевания зубов

Кариес, прощай: лучшие советы по профилактике заболевания зубов
09:40 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Медики подсказали, как защитить зубы от кариеса

По словам специалистов, олигомерный проантоцанидин есть во многих продуктах, однако особенном им богат экстракт виноградных косточек

Исследователи из Университета Иллинойса установили: соединение, содержащееся в экстракте виноградных косточек, предотвращает кариес, укрепляя дентин (твердую ткань зуба). Кроме того, оно продлевает срок службы композитных пломб. Речь идет о растительном олигомерном проантоцанидине, относящемся к классу флавоноидов.

Дентин в основном состоит из белка коллагена. Композиты должны прикрепляться к дентину, но область, где они соединяются, является слабым местом. Из-за этого пломбы часто ломаются.

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Ученые обнаружили, что поврежденный коллаген дентина способен восстанавливаться с помощью олигомерного проантоцанидина.

Так, олигомерный проантоцанидин защищает зубы от кариеса и обеспечивает лучшее сцепление композитной пломбы с поверхностью. По словам специалистов, олигомерный проантоцанидин есть во многих продуктах. Однако особенном им богат экстракт виноградных косточек.

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Советы, Зубы, Кариес.
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