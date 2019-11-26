Скачать
Вторник, 26.11.2019
Сенцов получил премию Сахарова
Сенцов получил премию Сахарова
Кальюлайд о войне на Донбассе: В этом конфликте нет двух виновных сторон
Кальюлайд о войне на Донбассе: В этом конфликте нет двух виновных сторон
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Ман Сити - Шахтер: анонс матча Лиги чемпионов
Тимберлейк изменщик? Комментарий жены певца
Тимберлейк изменщик? Комментарий жены певца

ТОП-6 лучших растительных источников белка (Фото)

Смотрите фото (7)
ТОП-6 лучших растительных источников белка (Фото)
16:02 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pinterest.com

Новости шоу бизнеса:Составляя план питания, следует помнить, что в нём должны быть комбинации различных источников балка, чтобы организм получал все незаменимые аминокислоты в правильных количествах.

  • 1

    Белок (протеин) – важное вещество для нашего организма. Белки разделяются на две группы: полноценные, содержащие восемь незаменимых аминокислот и неполноценные, не обеспечивающие полного состава аминокислот. Полноценные белки животного происхождения, а неполноценные – растительного.

    Когда мы говорим о продуктах, содержащих белок, то первое, что приходит на ум – мясо. И в его составе действительно хороший процент протеина, и определённая доля жира. Растительные источники белка имеют преимущество над животными – калории. А это важный фактор, если вы пытаетесь похудеть или поддержать вес.

    Источники растительных белков

    Киноа (рисовая лебеда)

     

    Растение родом из Южной Америки. В 100 г продукта примерно 16 г белка, а в некоторых сортах до 20 г. Киноа – источник полноценного белка, содержащий все необходимые для человека аминокислоты, что делает его уникальным среди других продуктов растительного происхождения. Киноа имеет низкий гликемический индекс, используется в диетах для контроля и снижения веса.

  • 2

    Соя

    Один из самых богатых источников растительного белка. 100 г продукта около 37 г белка.

  • 3

    Чечевица

    Каждый вид чечевицы отличный поставщик протеина, витаминов группы В, калия, магния, фосфора, кальция и клетчатки. В среднем 100 г чечевицы обеспечат вас 25 г белка.

  • 4

    Орехи

    Горсть орехов могут внести важный вклад в питание нашего организма, ведь все они содержат здоровые жиры. 100 г миндаля обеспечат вас примерно 20 г растительного белка, арахис – 27 г, кешью – 17 г, фундук – 12 г, бразильский орех – 16 г.

  • 5

    Фасоль

    Фасоль – отличный источник растительных белков и поставщик клетчатки, витаминов, минералов и лизина – незаменимой аминокислоты, необходимой для роста и восстановления тканей. В 100 г примерно 22 г белка.

  • 6

    Семена кунжута

    Одно из старейших растений, окультуренных человеком. Пищевая ценность кунжута высока. В 100 г – 18 г белка. Это неоценимый поставщик ненасыщенных жирных кислот, аминокислот и минеральных веществ (кальций, фосфор, калий, магний).

    Безусловно, невозможно питаться одними семенами кунжута, но для разнообразия и дополнения меню – отличный вариант.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (7)

Все по теме:

Здоровье, Белок, Советы медиков, Растительный источник белка.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 В Украине появятся монеты нового номинала и обновленные банкноты
02 Медики назвали причины употреблять чернослив каждый день
03 Таблетки не нужны: действенный способ нормализовать давление
04 Итоги дня 25 ноября: видеообращение Зеленского и ответ Нафтогаза
05 Сабо: Я вытянул Шевченко со дна
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Новый посол ЕС сравнил Украину с Эстонией в начале 90-х
Новый посол ЕС сравнил Украину с Эстонией в начале 90-х
Госбюджет 2019: дефицит вырос в 5 раз
Госбюджет 2019: дефицит вырос в 5 раз
В Украине снизят цены на газ для населения
В Украине снизят цены на газ для населения
Рождественский пост 2019-2020: что категорически нельзя делать в этот период
Рождественский пост 2019-2020: что категорически нельзя делать в этот период
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь