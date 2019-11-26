ТОП-6 лучших растительных источников белка (Фото)

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Белок (протеин) – важное вещество для нашего организма. Белки разделяются на две группы: полноценные, содержащие восемь незаменимых аминокислот и неполноценные, не обеспечивающие полного состава аминокислот. Полноценные белки животного происхождения, а неполноценные – растительного.

Когда мы говорим о продуктах, содержащих белок, то первое, что приходит на ум – мясо. И в его составе действительно хороший процент протеина, и определённая доля жира. Растительные источники белка имеют преимущество над животными – калории. А это важный фактор, если вы пытаетесь похудеть или поддержать вес.

Источники растительных белков

Киноа (рисовая лебеда)

Растение родом из Южной Америки. В 100 г продукта примерно 16 г белка, а в некоторых сортах до 20 г. Киноа – источник полноценного белка, содержащий все необходимые для человека аминокислоты, что делает его уникальным среди других продуктов растительного происхождения. Киноа имеет низкий гликемический индекс, используется в диетах для контроля и снижения веса.