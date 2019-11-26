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Чем полезен имбирь для женщин: лечебные свойства

Чем полезен имбирь для женщин: лечебные свойства
17:55 Сегодня Телеграф healthystyle.info Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Имбирь обладает полезными свойствами не только в качестве напитка. Его легко можно добавлять в маски и питать им волосы.

Имбирь богат витаминами A, C, B1, B2, аминокислотами, микро- и макроэлементами и другими полезными веществами.

Какие уникальные свойства есть у имбиря для женщин.

Имбирь богат витаминами A, C, B1, B2, аминокислотами, микро- и макроэлементами и другими полезными веществами. А еще в нем есть и особенная польза для красоты и здоровья женщины.

Против лишних килограммов

Этот продукт способствует улучшению обменных процессов в организме и хорошо выводит токсины. Чашка горячего имбирного напитка за полчаса до еды поможет похудеть, замедлить процессы старения, уменьшить менструальные боли.

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Для кожи

Эфирные масла имбиря стимулируют приток крови, помогают улучшить цвет кожи и ее тонус, избавиться от жирного блеска. Пара капель имбирного масла на 5 мл крема или маски делают его отличным подтягивающим и омолаживающим средством. Учтите, что чувствительная кожа может «испугаться» жжения.

Для волос

Полезные вещества, содержащиеся в корневище, помогают улучшить питание волосяных луковиц, улучшить кровообращение, рост и структуру волос. Немного сока из мелко натертого корня или три капли имбирного масла добавьте в маску для волос – и это поможет справиться с такими проблемами как повышенная жирность кожи головы, перхоть, выпадение волос.

Противопоказание – повышенная чувствительность кожи головы.

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Здоровье, Имбирь, Советы медиков, Свойства имбиря.
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