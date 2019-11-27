Этот продукт может стать лекарством от инсульта

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05:07 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса:Употребление всего одного яйца в день дает выраженный эффект профилактики в отношении мозгового удара.

Согласно данным совместного исследования китайских и британских ученых, опубликованным в журнале Heart, употребление яиц в действительности является эффективной мерой по предотвращению инсульта. Кроме того, любители куриных яиц отличаются более крепким сердцем, констатировали научные специалисты.

«Съедая одно яйцо в день, мы снижаем риск инсульта на 26%», — процитировал ученых Heart.

В частности, специалистами медицинской школы Пекинского университета были проанализированы данные более полумиллиона человек от 30 до 79 лет, полученные в период с 2004 по 2008 год при проведении масштабного опроса населения Китая. Отобрав немногим более 420 тысяч человек, у которых не было рака, болезней сердечно-сосудистой системы и диабета. В дальнейшем в течение 9 лет за этими людьми врачами велось постоянное наблюдение.

Сравнив показатели здоровья испытуемых в начале и финале наблюдений, ученые обнаружили: люди, которые регулярно едят яйца, гораздо лучше защищены от риска возникновения у них инсульта и инфаркта. По словам научных специалистов, высокое содержание хорошо усваиваемого белка, витаминов и биоактивных веществ (фосфолипидов и каротиноидов) обуславливает благотворный эффект от употребления яиц в их влиянии на организм.

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«У тех, кто ест яйца каждый или почти каждый день, на 26% ниже риск геморрагического инсульта и на 28% ниже смертность от него, а также на 18% меньше риск других сердечно-сосудистых заболеваний. Риск развития ишемической болезни сердца у них оказался понижен на 12% по сравнению с участниками, которые почти никогда не ели яйца», — заявили исследователи.

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Инсульт, Яйца, Польза яиц, Свойства яиц, Продукты от инсульта, Лекарства от инсульта.
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